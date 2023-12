Gilberto Kassab diz que Lula só não se reelege em 2026 se ‘errar muito’

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só perde a reeleição em 2026 “se errar muito”. A declaração ocorreu no 1º Fórum Político da XP Investimentos nesta segunda-feira, 11. Kassab também analisou a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 e o futuro dos partidos políticos no País.

“Eu acho muito difícil Lula perder a reeleição, precisa errar muito. E ele tem experiência para não errar”, disse Kassab, que, além de presidente do PSD, é secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele avalia, no entanto, que Lula “tem errado, em especial na economia”.

Gilberto Kassab, em evento da XP Investimentos, avaliou que ‘Lula sabe ganhar as eleições’ e está com a recondução encaminhada Foto: Leandro França/Divulgação XP

Para o presidente do PSD, a vivência política do petista vai pesar a favor da recondução. “Lula sabe ganhar as eleições. Ele já ganhou cinco: as duas dele, as duas da Dilma, e agora. Então, ele aprendeu a ganhar”, disse Kassab. O presidente Lula ainda não confirmou se será candidato à reeleição, mas a participação do petista na eleição de 2026 é dada como certa pelo PT e por aliados do governo. Kassab diz que “vai ser a última eleição da vida dele”.

“Passado um ano de mandato do presidente, hoje existem embates e divergências, mas há diálogo e as coisas têm avançado na velocidade que desejamos”, disse ainda sobre o clima político do País. O partido de Kassab, o PSD, conta com a maior bancada do Senado Federal, com 15 parlamentares, incluindo Rodrigo Pacheco (MG), presidente da Casa. A sigla tem bom trânsito tanto no governo federal, no qual conta com três ministérios, quanto no governo paulista, por mais que Tarcísio se declare oposição ao presidente Lula.

Quanto à corrida eleitoral na capital paulista, no ano que vem, o secretário vê Guilherme Boulos (PSOL-SP) como “franco favorito”. “É uma pessoa de uma boa formação”, afirmou Kassab sobre o pré-candidato, que conta com o apoio do PT para a disputa.

De acordo com o dirigente partidário, Boulos se fortalece ainda mais num cenário em que as forças políticas à direita não estão conjugadas. Para Kassab, a união “de quem entende que o caminho da cidade não é à esquerda” será essencial para evitar a vitória do candidato de Lula. “Se não tiverem juízo para estarem todos unidos, Boulos vai ganhar.”

Kassab quer o fim das coligações majoritárias

Kassab ponderou que, para os próximos anos, é preciso debater o fim das coligações majoritárias, que, para ele, incentivam “transações” entre partidos políticos e desestimulam a formação de grupos políticos com ideologias mais robustas. “(Com o fim das coligações), vamos ter partidos com identidade. Isso vai nos restringir a quatro ou cinco partidos, porque não existem 40 ideologias”, disse o presidente do PSD.