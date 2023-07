Giuliana Morrone e Renata Agostini estreiam na Política do ‘Estadão’

BRASÍLIA – As jornalistas Giuliana Morrone e Renata Agostini passam a escrever no site do Estadão, ampliando a equipe de Política do jornal. Com mais de 30 anos de jornalismo político e internacional, Giuliana terá um blog, e Renata, analista de política e economia da CNN Brasil, uma coluna semanal publicada aos domingos. As estreias serão na próxima semana.

Nos espaços, as jornalistas trarão conteúdos exclusivos e análises sobre os principais assuntos da política nacional, agregando ainda mais informação para o leitor do Estadão.

“Giuliana e Renata entram na equipe de um jornal cada vez mais comprometido em clarear o debate público, em servir de farol nestes tempos complexos. A chegada delas é uma boa notícia especialmente para quem precisa de informação para tomar decisões no dia a dia com base na leitura política de quem conhece muito bem o jogo de xadrez”, disse a editora-executiva de Política do Estadão, Andreza Matais.

Giuliana Morrone abordará reflexões e impressões sobre a política brasileira Foto: Arquivo pessoal

Giuliana acompanhou todas as campanhas presidenciais no Brasil, desde o fim da ditadura. Na TV Globo, ela foi repórter especial, correspondente internacional em Nova York, onde participou da cobertura da campanha presidencial americana que levou Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, e apresentou jornais como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e Jornal Nacional.

Formada pela Universidade de Brasília (UnB), Giuliana também fez especialização em ESG Management, com MBA da (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) PUC-Rio.

“O convite para ter um blog no Estadão é uma honra e uma oportunidade de fazer o que mais gosto: escrever. Vou aproveitar esse espaço para fazer reflexões e impressões sobre a política brasileira, análises a partir de conversas com fontes e, sempre que puder, trazer uma perspectiva propositiva e positiva sobre nosso País”, afirmou Giuliana Morrone.

Renata Agostini vai mostrar o que move o jogo do poder em Brasília e guiar os leitores pelos fatos políticos mais importantes Foto: Arquivo pessoal

Antes da CNN, Renata foi repórter especial do Estadão, onde cobriu política e economia. Ela também teve passagens por Folha de S.Paulo – foi repórter de Mercado e da coluna Painel –, Exame e Veja. Em 2021, ganhou o Prêmio Comunique-se na categoria jornalista podcaster e foi finalista do Troféu Mulher Imprensa.

“A coluna vai mostrar o que move o jogo do poder em Brasília e guiar os leitores pelos fatos políticos mais importantes. Vai trazer sempre um novo ângulo sobre os assuntos que, de fato, merecem atenção do leitor. É uma honra voltar a escrever no Estadão, casa que é sinônimo de jornalismo de alto nível e que reúne tantos nomes de peso”, disse Renata Agostini.

Política no ‘Estadão’

As jornalistas se somam aos outros colunistas que publicam diariamente no Estadão. De segunda a sábado, os jornalistas Marcelo Godoy, Monica Gugliano, Vera Rosa, Adriana Ferraz, Francisco Leali e Leonencio Nossa – nessa ordem – escrevem colunas sobre política em Brasília e São Paulo. As publicações estão disponíveis no portal estadao.com.

A editoria de Política lançou, no último mês, o projeto #JoganoGoogle, que aos fins de semana traz autoridades da política respondendo às perguntas mais buscadas pelos internautas na plataforma. A jornalista Roseann Kennedy, com longa experiência em Brasília, assumiu também a Coluna do Estadão. Também aos fins de semana, um fio no Twitter mostra o que o leitor pode reler o que de mais importante foi publicado na semana.