A COP das Selfies, dos gerúndios, a COP da transição

Ao refletir sobre as pressões determinantes para o resultado da COP, me lembrei das cenas iniciais do apocalítico "O Mundo Depois de Nós", disponível na NETFLIX.Amanda, personagem interpretada por Julia Roberts, se aproxima da janela do apartamento, olha no horizonte e diz: "Eu vejo todas essas pessoas no esforço para fazerem algo por elas, para fazerem algo pelo mundo..."

O diretor Sam Esmail pede que o cinegrafista capriche no zoom. Julia Roberts se vira para a câmera.

Entrevistei Julia há mais de 10 anos e, já naquela época, ela dizia não querer ceder `as imposições estéticas da sociedade, queria envelhecer naturalmente.

Agora, na sequência da cena, sempre bela e com rugas, Julia Roberts declama o texto da personagem Amanda: "Eu acabo me lembrando do que o mundo se tornou e me dou conta de que I fucking hate people!"

O mundo se tornou uma repetição de eventos climáticos extremos, com ondas de calor, tempestades, nevascas, inundações que enchem o noticiário, sem uma reflexão de por que esses eventos estão cada vez mais frequentes. O estresse climático é consequência da atividade humana, com emissão de gases de efeito estufa, produzidos em grande parte pelo uso de ... combustíveis fósseis.

Na dificílima construção diplomática que levou ao texto da COP 28, não se conseguiu chegar a um compromisso pelo phase-down, redução de combustíveis fósseis, muito menos phase-out, a eliminação deles. Ainda assim, se comemorou o ineditismo por uma menção à "transição que se afaste dos combustíveis fósseis." Como disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,"é fundamental que os países desenvolvidos tomem a dianteira da transição rumo ao fim dos combustíveis fósseis e assegurem os meios necessários para os países em desenvolvimento poderem implementar suas ações de mitigação e adaptação."

O Brasil tem também alguns deveres. Chega ao fim da COP se requebrando, diante de possível ingresso na OPEP+, que representa produtores de petróleo e discurso pela eliminação de combustíveis fósseis.

O Brasil segue para 2024 com a oportunidade de se projetar como grande player na economia de baixo carbono, de atrair investimentos internacionais para produção de hidrogênio verde, além de outras fontes de energia renovável, como eólica, solar. Tem ainda o desafio de sediar a COP, em 2025, em que países deverão prestar contas sobre o cumprimento de metas para impedir o aumento da temperatura da Terra a 2 graus Celsius, em relação à era pré-industrial.

A COP 28 fez história, mas o mundo está farto de passado. O secretário-geral da ONU sentenciou: "gostem ou não, a eliminação de combustíveis fósseis é inevitável. Tomara que, quando chegar, não seja tarde."