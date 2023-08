A ozonioterapia passou. Vem aí: o lobby pelo lobby regulamentado

Você também se surpreendeu com a lei esdrúxula que autoriza a prescrição de ozonioterapia? Até virar lei, com a extravagante sanção do presidente Lula, a proposta tramitou nas duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O projeto, originalmente proposto pelo então senador Valdir Raupp (MDB- RO) continuou sendo defendido no Senado por Raupp, ainda que sem mandato.

Circular pelos corredores do Congresso é para poucos: parlamentares, funcionários, eventuais visitantes, todos identificados pela segurança da Câmara e do Senado. É bem comum encontrar também ex-parlamentares em comissões, no plenário, em gabinetes. Eles têm domínio e desenvoltura por onde pisam. Uns disputaram e perderam as últimas eleições, outros nem tentaram, mudaram de carreira. Conhecidos medalhões da política tiraram o broche de parlamentar para assumir outro papel. Estão sempre por ali Romero Jucá que foi senador por 24 anos, Cassio Cunha Lima, ex-líder dos tucanos, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e tantos outros.

Governo Lula sancionou lei que libera ozonioterapia; proposta tramitou na Câmara e no Sendo Foto: Reprodução/Agência Senado

O que fazem ali no Congresso? Não se melindre com o nome: é lobby. Usam a experiência, a amizade com os antigos pares e o bom trânsito entre poderes para defender interesses, estando do outro lado do balcão

Um trabalho promissor. Empresas, incluindo multinacionais, e consultorias contratam, a peso de ouro, pessoas que conseguem prever cenários na política e que têm força para convencer parlamentares a votar contra ou a favor de determinado projeto.

São demandas corporativas legitimas. Grupos de lobistas estão sempre pelos corredores do Congresso sondando parlamentares e tentando convencê-los dos seus argumentos.

Agora de manhã, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor se reúne para debater o projeto que trata da representação de interesse realizada por pessoas naturais ou jurídicas perante agentes públicos com o fim de efetivas as garantias constitucionais, a transparência e o acesso a informações. Ufa! Tudo isso, em resumo: lobby. O projeto foi aprovado na Câmara no ano passado, um substitutivo do relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), ao projeto do deputado Carlos Zarattini ( PT-SP).

O projeto segue sem pressa e com o peso do preconceito e o equívoco de quem liga lobby à corrupção.

Há 1 semana, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) lançou a nova edição do Código das Melhores Práticas da Governança Corporativa. O código traz cinco valores fundamentais: integridade, transparência, equidade, responsabilização (accountability) e sustentabilidade. São valores que combinam com uma regulamentação das relações institucionais entre empresas, governos, legislativo.

Regras e parâmetros dão transparência na administração pública e contribuem para que o setor privado, nas relações com o setor público, reforce valores de prezar pela transparência, pela integridade, a cultura ética da organização, com responsabilização, assumindo responsabilidade de empresas por atos e omissões.

Com normas e limites claros para o lobby, talvez fique mais difícil ter surpresas, como a ozonioterapia. Uma técnica que o Ministério da Saúde já determinou servir apenas para a odontologia, mas que, ao ser aprovada e sancionada pelo presidente da República, ganhou contornos de tratamento complementar para várias doenças. O gás vetado pela Anvisa venceu todo o lobby contrário da ciência.