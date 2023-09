Back to Brazil. No STF, a chance de Lula de cumprir o que discursou

O Supremo Tribunal começa a julgar na madrugada desta sexta-feira a descriminalização do aborto durante o primeiro trimestre da gestação. A decisão de levar o tema a julgamento foi da presidente do STF. A ministra Rosa Weber é relatora da ação proposta ainda em 2017 pelo Psol. O julgamento é no plenário virtual, por meio eletrônico. O plenário virtual não permite troca de opiniões, ideias, comentários - "tenha dó, ministro!". Não é como em uma sessão por videoconferência. No plenário virtual, cada ministro insere seu voto por escrito.

A OMS considera que o acesso ao aborto seguro é parte crucial da assistência médica. No Brasil,há previsão legal para o aborto apenas em situações específicas, como em caso de estupro, ou quando a gravidez deixa a mulher em risco. Há 11 anos, O STF já decidiu que o aborto é permitido em caso de anencefalia do feto, sem cérebro.

Ao marcar o julgamento no plenário virtual, Rosa Weber viabilizou sua participação como relatora do caso. Weber se aposenta do STF em outubro. No STF, a expectativa é de que o voto de Rosa Weber seja pela inconstitucionalidade da criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação. A outra expectativa é de que algum ministro peça vista, para que o processo seja julgado posteriormente. O tema é, por óbvio, de extrema importância para mulheres. Como o ministro Luis Roberto Barroso disse certa vez: "se homem engravidasse, esse problema estaria resolvido há muito tempo."

reprodução: site/STF

Ao que tudo indica pelos conchavos palacianos, Rosa Weber não será substituída por outra mulher. Até agora, a lista de mais cotados por Lula para a vaga do STF vai contra o discurso de Lula na ONU sobre a defesa da igualdade de gênero. Os favoritos de Lula são homens. Homens brancos.

Não faltam nomes de mulheres com notável saber jurídico para ocupar a vaga no STF.

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, por exemplo, defende a indicação deVera Lúcia Santana Araújo, jurista com mais de 30 anos de atuação.

Se Lula não ouvir os que defendem uma composição do STF menos desigual em relação à diversidade de gênero, a ministra Cármen Lúcia ficará como a única mulher ministra da Suprema Corte.

Cármem Lúcia tem história na luta feminista. Há 23 anos, ela "causou" no STF. Entrou no plenário usando calça comprida. Acredite: naquela época, no STF, mulher só poderia usar saias. Tenha dó!!! Cármen Lúcia tem sido voz firme contra estereótipos de gênero. Em votos e entrevistas, derruba paredes invisíveis que impedem a passagem e crescimento de mulheres.

Vai, Cármen Lúcia, cantou Alcione.

A pressão de mulheres sobre Lula é para que Cármen Lúcia não siga sozinha, mas com a presença de outras mulheres no STF.