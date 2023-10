Carla Zambelli desmaia no Aeroporto de Congonhas; veja vídeo

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) desmaiou na noite deste domingo, 29, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Zambelli caiu no chão no portão 9, de onde deveria embarcar com destino a Brasília, no voo da Latam.

O voo estava atrasado, por causa das chuvas no Sul que afetaram o tráfego aéreo. Testemunhas disseram que Zambelli chegou, passou na frente dos outros passageiros, e pediu ajuda para a equipe de bordo que também iria embarcar.

Ao abordar a equipe da companhia, ela avisou que estava passando mal. Uma comissária pediu que ela se sentasse, ofereceu água. Zambelli desmaiou. Brigadistas prestaram socorro à deputada.

Depois do atendimento, ela disse aos brigadistas que estava se sentindo melhor. No momento do embarque, a deputada entrou no avião antes dos outros passageiros em uma cadeira de rodas.

Ao Estadão, a deputada contou que teve uma queda de pressão. “Tenho uma condição que se chama vaso-vagal. Como almocei às 12h e já era quase 21h, minha pressão baixou. Mas vários passageiros da fila me ajudaram, me deram água, amendoim, sal. Está tudo bem agora”, declarou Zambelli já dentro do avião.

Vaso-vagal é uma síndrome que retarda a chegada de sangue ao coração e ao cérebro e pode provocar tonturas e até desmaios.

Continua após a publicidade

No sábado, fez um ano em que a deputada Zambelli perseguiu armada, pelas ruas de São Paulo, o jornalista Luan Araujo. Era véspera do segundo turno da eleição presidencial. A auxiliares, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o caso foi determinante para a derrota dele nas eleições. Em agosto, por maioria do STF, Zambelli se tornou ré por porte ilegal de arma.