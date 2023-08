Das curvas de Brasília às curvas dos Lençóis, o Brasil precisa valorizar o que tem

Eu fui onde o Céu encosta na Terra. Alcancei a Lua. Fiquei entre Estrelas. Mergulhei em águas da cor de esmeraldas. Afundei meus pés no solo, atravessei um deserto branco, escalei montes até o cume. Lá no alto, pensei: como o governo Lula desperdiçou 7 meses de tempo com uma crise ridícula e paralisante em torno do ministério do turismo?

Os Lençóis Maranhenses, definitivamente, são uma das maravilhas do mundo. Não há drone, não há câmera que consigam reproduzir a beleza daquele lugar. E tem tudo para se tornar um ponto de destaque do turismo sustentável. É magnífico e para ser visto com os próprios olhos. Eu vi as curvas de Niemeyer nas linhas que contornam as dunas, gigantes de quartzo que se movem com o sopro do vento e escondem discos imensos de águas azuis, verdes, transparentes. Recitei Niemeyer: “não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. "

A exuberância dos Lençóis Maranhenses

Nas curvas de Brasília, toma posse amanhã o novo ministro do turismo. Celso Sabino se apresenta como amigo, irmão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Como deputado federal, propôs projetos voltados para questões regionais, como o que dá o título de capital do abacaxi para o município de Floresta do Araguaia, no Pará. Foi relator da proposta de reforma do imposto de renda e presidiu a comissão mista de orçamento. Ele substitui Daniela Carneiro. Desde a primeira semana do governo Lula, o nome dela esteve em diferentes crises, por ter aparecido em fotos de campanha ao lado de acusados de fazer parte de milícias no Rio, pelas brigas internas no União Brasil. Sabino (União Brasil-PA) foi escolhido para tentar ajudar a melhorar a base no Congresso e a aprovar projetos valiosos para o governo, como a reforma tributária e o novo marco fiscal. Sabino abriu os trabalhos da reforma ministerial que pode darespaço até para o Progressistas. No passado recente, o partido foi fiel escudeiro do governo Bolsonaro.

Turismo gera riqueza. Não é moedinha para ser trocada por votos. Turismo sustentável é precioso. Um mercado que deve alcançar 11 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, de acordo com recente relatório do instituto de pesquisa e consultoria Allied Market Reasearch.

A Índia vai receber em breve as 20 maiores economias do mundo, 19 países e União Europeia. O Brasil estará lá. Na reunião do G20, em setembro, a Índia vai lançar uma campanha de divulgação de destinos turísticos que preservam a natureza. A Índia está longe de ser exemplo, mas já entendeu o potencial do turismo sustentável. O ministério da economia de lá liberou recentemente 290 milhões de dólares para investimento em infraestrutura voltada para o chamado turismo verde. É a modalidade que respeita a biodiversidade, investe em energia limpa, reduz uso de plásticos, adota práticas sustentáveis em hotéis e pousadas, estimulando a cultura e o comércio local. O principal desafio é evitar meios de transporte, movidos a combustíveis fósseis.

Nos Lençóis Maranhenses, o turismo é sustento da comunidade local. “Aprendi com meu pai e com minha mãe, “me disse o guia Ivan Lisboa, ao catar uma tirinha de plástico no circuito das Emendadas, um colar de lagoas que se emendam umas nas outras. O transporte de turistas é feito em caminhonetes credenciadas pela administração do parque. São movidas a diesel e a gasolina. Os “toyoteiros”, donos de caminhonetes, têm força política até para eleger prefeitos de municípios vizinhos ao parque.

Vi poucos problemas ambientais. Na Lagoa das Américas, uma contenção plástica feita para reter a água está se desfazendo em pedacinhos de plástico que vão se espalhando pela lagoa. Fora da área do Parque Nacional, na Lagoa do Recanto da Gaivota, como quem não quer nada, recolhi um saco de pulseirinhas de resorts, copos de plástico, sacos vazios de biscoitos. Mas na maior parte do parque, sob as normas do IcmBio- o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- a área está limpíssima, pura, selvagem. “And it’s free,” me lembrou o gringo no alto de uma duna. Não há cobrança de ingressos para visitação do parque.

Eu me envolvi nos Lençóis Foto: Giuliana Morrone

Preta Gil também se envolveu nos Lençóis. Ficou no município de Atins, vilarejo da região. Em redes sociais, descreveu sentimentos e emoções: "Atins está me curando de várias formas, a força da natureza nesse lugar faz a gente se sentir mais perto de Deus."

Senti o mesmo na semana passada, em Santo Amaro, município que fica na entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Escutei o silêncio. Perdi e ganhei fôlego com tanta beleza natural.

Beleza gera riqueza. Deve ser valorizada e não tratada como moedinha nas curvas de Brasília.