É pop, é tech. Não é nada do que você está pensando. É o nosso futuro

E, de repente, 2030. Um produtor rural, no interior do Piauí, recebe atendimento médico por videoconferência. É tech, é pop, é SUS. Com a ajuda de um aplicativo no celular do paciente, o médico identifica uma arritmia cardíaca e prescreve o medicamento. Um clique na tela do computador e o robô na prateleira da farmácia central da cidade recebe o comando para pegar o remédio, empacotá-lo e enviá-lo para a casa do paciente.

Ainda é ficção, mas pode ser por pouco tempo. Basta querer e perseguir inovação. 2030 é quando os países deverão ter cumprido metas estabelecidas pela ONU, como acabar com a pobreza, assegurar vida saudável para todas as pessoas. Faltam sete anos e o que vejo na capital federal do País, Brasília, é um aumento, ano após ano, de pessoas em situação de rua.

Harry Pastides é presidente emérito da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Pegou um engarrafamento daqueles em São Paulo para falar a um grupo seleto de empresários, pesquisadores, investidores brasileiros sobre avanços tecnológicos na saúde. "Meu sonho para o Brasil é que a tecnologia na saúde beneficie pessoas pobres. É um imperativo moral que se cumpra a agenda ESG."

Pastides participou do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria, promovido pela CNI, em São Paulo. A agenda ESG se refere a práticas e políticas para melhorar a governança de empresas, respeitando o meio ambiente e as pessoas. O ESG exige mudança na cultura corporativa para que deixe de almejar apenas resultados financeiros e se preocupe também com impactos socioambientais. A busca deve ser por impactos positivos.

Não há como adotar ESG, sem sustentabilidade e inovação.

Nada de ficção! No intervalo das palestras do Congresso internacional de Inovação, brinquei com um cachorro robô. Spot é filhote da inovação. O cão cibernético, adquirido pela ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tem inteligência artificial, câmeras, sensores térmicos. Vai a lugares que podem ser perigosos para humanos. Identifica e exibe os riscos. E ainda dá a patinha, para fazer graça.

Mas por que a inovação ainda é desafio para o Brasil?

"O mundo investe 12 trilhões de dólares em uma nova política industrial e com dinheiro público. É hora de desenvolver pacotes tecnológicos, com inovação. Não podemos ficar presos ao receituário econômico dos aos 90." A análise é do diretor-geral do SENAI.

O mundo inteiro só fala em descarbonização, em reduzir as emissões de CO2. A Europa, por exemplo, comprou a ideia de eletrificação do setor automotivo. Carro elétrico, por óbvio, lança pouco CO2 na atmosfera.

Mas nem tudo é como parece. A Bosch desenvolveu uma ferramenta que mede a emissões de CO2, desde a fabricação do combustível até o uso do carro na estrada. Quando a gente faz as contas, descobre que o carro brasileiro movido a etanol emite menos gás carbônico que o carro elétrico europeu, se levarmos em conta que a bateria do carro europeu foi carregada com energia "suja", de usinas térmicas ou a carvão. No Brasil, sobram fontes de energia "limpa."

"O Nordeste pode ser a Arábia Saudita da Energia Limpa, com energias solar, eólica e hidrogênio verde," diz Lucchesi.

Falta inovação e falta também comunicação. Em relação a isso, é por esse motivo que estou aqui.