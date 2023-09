Empatia não tem lado, nem partido. Este texto é para você que é corajoso

Eu me rendi a uma ideia radical. Ela foi divulgada em um livro que está sobre a mesa de cabeceira. Eu releio páginas do livro quase todos os dias. É como se tentasse me convencer e confirmar minha convicção nessa ideia radical.

Mas comentários políticos, diariamente, tentam me provar do contrário.

Foi com assombro que vi algumas repercussões sobre o atropelamento do ator Kayky Brito, no sábado, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele teve traumatismo craniano, politrauma corporal. Recebeu os primeiros cuidados no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro. Depois, foi transferido para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana, onde foi internado na UTI e passou a receber ventilação mecânica. Desde o primeiro boletim médico, o quadro de saúde dele foi descrito como gravíssimo.

Kayky Brito é poucos meses mais novo de quem me vendeu a ideia radical, a ideia mais bonita e revolucionária de todos os tempos. O dono da ideia é Rutger Bregman. Para quem ainda não o conhece, Bregman é um autor que todos nós devemos ler. O jovem historiador holandês desafia pessimistas com uma mensagem de que há um futuro possível, um futuro generoso para a nossa humanidade.

A ideia, transcrita no livro Humanidade, é a seguinte: “Nós somos, na maioria, pessoas muito dignas.”

O meu espanto foi quando vi postagens, relacionando Kayky Brito e família com as mesquinharias da política brasileira.

“Fui visitar o instagram da mãe de Kayky Brito e fiquei decepcionado. Já era de se esperar pelo estereótipo dela, mas mesmo assim” E assim, o tal decepcionado fez um print de contas no instagram supostamente seguidas pela mãe da Kayky. Entre elas, as do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos filhos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Flávio Bolsonaro ( PL-RJ.)

Reprodução de redes sociais

Em Humanidade, Bregman conta a história de um grupo de adolescentes que saiu para pescar, foi surpreendido por uma tempestade e naufragou, ficou isolado em uma ilha em Tonga, no oceano pacífico. Bregman descobriu que, ali, naquela situação extrema, os adolescentes fizeram um pacto de nunca brigar. A história real contesta a ficção, criada pelo britânico, William Golding. No livro Senhor das Moscas, Golding conta a história de adolescentes que sofrem naufrágio e trocam a inocência por disputas e maldade. Golding trata do lado sombrio da humanidade.

Mingau, o baixista do Ultraje a Rigor, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Foi baleado na cabeça e encontrado em estado grave.

Ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Hugo Miranda e foi internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

Roger, vocalista da banda Ultraje a Rigor e apoiador de Jair Bolsonaro, visitou o parceiro musical e disse estar com muita esperança na recuperação dele. Mingau também foi alvo de extremistas da política.

"Mingau do Ultraje a Rigor baleado na cabeça. Entendeu agora bolsonarista Roger? Estimas melhoras para Mingau."

Reprodução de postagem em rede social

Desde maio, quando participei do Programa Lideranças Virtuosas, promovido pelo professor Alexandre di Miceli, não me saem da minha cabeça as provocações de Bregman: "atualmente, ser realista equivale a adotar uma postura cínica e pessimista sobre o ser humano. "

O autor convida a um novo olhar: "As pessoas estão profundamente inclinadas a serem boas umas com as outras. Seja realista, seja corajoso. Faça o bem e não tenha vergonha da sua generosidade. Chegou a hora de um novo realismo, de uma nova visão da humanidade."

Esse recado é para você que ainda está preso às armadilhas da polarização na política.

Seja corajoso, tenha empatia pela dor do outro.