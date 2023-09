Este texto não é sobre golden retriever. É sobre segurança pública

Não há nada, talvez não haja ninguém mais doce que um golden retriever. Essa raça foi desenvolvida há muitos anos na Escócia para auxiliar caçadores de patos. Os caçadores atiravam nos pássaros e os goldens buscavam a caça. Foi assim que, ao longo dos séculos, adquiriram uma habilidade fantástica para nadar e não danificar a caça.

Goldens têm algo que os americanos chamam de "soft mouth." A boca mole não é por acaso, mas resultado de anos de melhoramento genético da raça. A mandíbula fraca é perfeita para cumprir a missão original de trazer a caça intacta para o caçador.

Hoje em dia, Goldens têm outras missões. São adoráveis para brincar com crianças. Treinados, são cães de serviço competentes. Pessoas com problemas de mobilidade, por exemplo, podem contar com a ajuda deles para trazerem determinadas coisas. Eles aprendem com facilidade a identificar objetos e atendem aos comandos com alegria e presteza.

Falo de goldens com propriedade. Há 12 anos, tenho uma vida dourada na companhia deles. Uns já se foram e deixaram saudades. Sarah Jessica e Le Bron, o cachorro mais especial do Planeta. Le Bron era um ursão amarelo muito inteligente. Aprendeu rapidamente abrir portas. Girava as maçanetas com a pata e todos os dias fugia para as casas dos vizinhos com o objetivo exclusivo de mergulhar na piscina alheia. Quando via um bebê, imediatamente se deitava e assumia o papel de cavalinho. Sarah Jessica era Golden raiz, passava o dia inteiro buscando presentes para me dar. Jamais me esquecerei do dia em que ela me trouxe um sapo inteirinho, ainda coaxando. Caramella de Leche está aqui ao meu lado, me entregando a blusa que usei ontem e larguei na poltrona. Caramella não gosta de nada fora do lugar. Poteitow é o bebezão da casa. Tem 10 meses. A boca é tão mole que a brincadeira dos meus vizinhos é dar a ele um ovo para carregar.

Goldens amam água, amam trazer coisas e amam crianças. Não têm nenhuma vocação para atuar como cães de guarda.

Esse texto não é sobre goldens, não é sobre cachorros, é sobre as consequências trágicas que podem ocorrer diante do despreparo de policiais. Escrevo com indignação, depois de ter lido a notícia de que crianças, em Guarapari, no Espírito Santo, presenciaram o momento em que o golden retriever Churros foi morto com um tiro. O suspeito é Anderson Teixeira, PM aposentado de Minas Gerais. A responsável pelo cachorro, Iasmin Lima, disse que estava passeando com o cachorro e com três crianças. Churros, o golden, latiu e pulou em cima de Anderson. Ele reagiu. Sacou a arma e a apontou em direção às pessoas que estavam com Churros. Anunciou que mataria o cachorro. As crianças, segundo Iasmin, imploraram para que não fizesse nada. Ele atirou e fugiu.

Golden retriever Churros foi morto a tiros por um PM aposentado Foto: Reprodução do Instagram

O caso está sendo investigado pela polícia civil de Guarapari. O policial foi preso por maus-tratos de animais e liberado depois de audiência de custódia. Foi proibido de usar arma.

O erro da família foi passear com o cachorro sem coleira em áreas urbanas. A guia é para a segurança dos cachorros e de quem estiver por perto. Ainda que goldens sejam bobalhões, há sempre o risco de que queiram brincar com alguém, pular no colo, se não forem adestrados.

O caso pontual leva a uma reflexão sobre a formação e capacitação de forças policiais e de segurança. Uma coisa foi o descuido da família. Outra é uma reação desmedida, inconsequente, amadora do PM. Ele foi autuado em flagrante por crime de maus-tratos.

Preparar, treinar e capacitar profissionais da área de segurança devem ser prioridade de governantes. A formação com excelência previne tantas tragédias pontuais que se repetem no País. As balas perdidas que matam inocentes, incluindo crianças, não podem continuar impunes, dilacerando famílias. A morte do golden, testemunhada por crianças, ilustra de forma trágica uma série nefasta do País e que exige rigor na seleção, educação e treinamento de agentes de segurança. É o caminho para que não ocorram mais casos pontuais.