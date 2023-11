"Hoje, é um novo dia..." John Travolta combate etarismo stayin alive

Aqui estou, chacoalhando meus ombros, enquanto escrevo.

"Well, you can tell by the way I use my walk..."

reprodução: IG @johntravolta

Quem resiste a John Travolta caminhando pelas ruas de Nova York ao som de Bee Gees?

Muita coisa mudou. As sobrancelhas estão brancas, os cabelos grisalhos e longos. Tony Manero, aquele personagem icônico de "Os Embalos de Sábado à Noite", agora é Papai Noel.

A bela sacada foi do banco americano Capital One. Soube valorizar um nicho de mercado, engolido pela onda de obsessão pela juventude. No comercial, em vez do estereotipado "Tiozão do Pavê", o Papai Noel é um cara cheio de bossa e charme. John Travolta, atemporal.

Há poucos dias, o IBGE divulgou dados do CENSO de 2022. O número de pessoas com 65 anos ou mais chegou a 10,9% da população em 2022, alta de 57,4% em relação a 2010.

O CENSO revelou ainda a diminuição da população de até 14 anos, que caiu de 24,1% para 19,8%, no mesmo período.

É gente que consome, se interessa por notícias, está cheia de energia. O publicitário Nizan Guanaes tá lá em Harvard, com boné de estudante. "Um cara de 65 anos indo para a sala de aula," ele se descreveu em rede social.

O público de 60 ou mais é gente que vota. Um grupo que deve ser considerado na formulação de políticas públicas. O que está sendo feito para evitar ou reduzir doenças crônicas em idosos? Que medidas estão sendo tomadas para combater etarismo no mercado de trabalho e no serviço público? Quais as políticas para promover relações intergeracionais?

O preconceito contra os mais velhos é real. Na escolha de currículos de muitas empresas, a idade pesa como critério, mesmo que isso signifique experiência. Algumas empresas já se deram conta de que mesclar quem carrega know how, além de cabelos brancos, com a juventude high tech pode significar um salto de qualidade nos negócios. Não é apenas politicamente correto, é estratégico.

A campanha eleitoral de 2024 já está em discursos depolíticos, em alianças no Congresso, no barulhento TIK TOK e em outras redes sociais.Pré-candidatos a vereador e a prefeito anunciam soluções para a Faixa de Gaza, dão pitacos sobre Reforma Tributária - ainda que claramente não tenham lido o texto aprovado- já tentam conquistar aliados

Ganharão votos, se tiverem o que dizer também para o público que até pode ter envelhecido, mas continua mandando bem na pista.