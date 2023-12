Moro, o mestrão da contradição

Cada um de nós é autor da própria história. Sob esse ângulo, Sergio Moro é um péssimo escritor. Aqui, não se trata de questões gramaticais.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) conseguiu se superar na capacidade de autodestruição política, ao trocar mensagens com o Mestrão. Mestrão??

O prenúncio de tudo se deu com o abraço afetuoso em Flavio Dino, agora aprovado ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça. O eleitorado de Moro viu a cena e tremeu. Nem imaginava o que viria a seguir.

Foto: Wilton Junior/Estadão

O repórter fotográfico do Estadão, Wilton Junior, captou a troca de mensagens. Moro foi alertado por Mestrão que o abraço não tinha caído bem. Coro (sic) está comendo nas redes, escreveu Mestrão.

Hoje, soubemos que Mestrão já foi citado em investigações do Ministério Público do Paraná por envolvimento em esquema de rachadinha.

Na autobiografia escrita por Moro, o personagem principal é uma figura errática, que muda de lado, conforme o vento.

Ganhou notoriedade e admiradores, como juiz da lava jato. Ainda juiz, o combate à corrupção foi ofuscado por um apreço pela política. Moro abandonou a magistratura e abraçou o bolsonarismo. Poderia ter mantido uma postura independente e conquistado ainda mais apoio de eleitores de centro e direita, mas se tornou Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Logo, foi isolado e desautorizado por Bolsonaro e deixou o governo.

Fez acusações contra o chefe, o então presidente Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal acabou julgando Moro parcial e anulou quase todas as condenações. O ex-juiz entrou no partido Podemos, fez aulas com fonoaudióloga e se lançou pré-candidato à presidência da República. Logo, colegas de partido, como o ex-padrinho, Alvaro Dias, disseram terem sido traídos por ele. Moro foi defenestrado.

Migrou para o União Brasil e passou o constrangimento de ser descartado como candidato presidencial, ao vivo e a cores para todo o Brasil.

O eleitor do Paraná assumiu a escrita da história e a vitória como senador foi um bom recomeço.

No Senado, Moro oscila entre presença apagada e atuação constrangedora, como a de ontem. Nas redes sociais, o ex-algoz ataca o presidente Lula quase todos os dias e também, como bom representantes da direita, passou a defender a pauta de costumes. Daí, o curto-circuito na cabeça dos apoiadores, quando se confrontaram com o abraço em Dino e a troca de mensagens com o Mestrão.

No Paraná, Moro está sendo processado pelo desmoralizante caixa 2 e pode ter o mandato cassado. Adversários dele já estão em plena campanha. O deputado federal licenciado Ricardo Barros ( PP-PR) já avisou ao partido que está a disposição. Pelo PT, os nomes cotados são os dos deputados Gleisi Hoffman, Zeca Dirceu, além de Roberto Requião.

A caneta agora está com o TRE do Paraná.