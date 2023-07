Nem Barbie, nem menina. Precisamos do Lobby das Mulheres sem Filtro

Mulher não deve falar mal de mulher. Há quem já se encarregue por demais dessa missão.

Mas mulher fala. Critica a roupa, o corpo, as decisões. Nem sempre é consciente. Vai na onda. Repete vieses, preconceitos impostos há séculos. Pior é quando lideranças femininas e formadoras de opinião reproduzem esse roteiro.

Paolla Oliveira tem sambado na cara da sociedade, com um padrão estético que é dela e não da indústria da moda. Virou liderança feminina. Deu tão certo que foi contratada pela Dove Brasil para fazer trabalho publicitário, em que aparece sem filtros de imagens de redes sociais. Na Câmara dos Deputados, no Senado, no andar da diretoria de grandes corporações, lideranças femininas devem atuar para que possamos ser como somos e triunfar sem filtro, sem preconceitos, sem opressões.

A atriz Paolla Oliveira em campanha para a Dove Brasil Foto: Reprodução

Somos muitas, somos maioria. O número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. De acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a população brasileira em 2022 era formada por 51,1% de mulheres e 48,9 % de homens.

Somos poucas. 15 % em conselhos e diretorias de empresas de capital aberto, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC.

Mulher não deve entrar em batalhas contra mulheres e nem reproduzir estereótipos. No Congresso, vimos, este ano, deputadas de chamados partidos conservadores votarem contra equidade salarial entre homens e mulheres. Conservadora tem que ganhar menos?

Agora, no Congresso, alguns grupos querem ressuscitar o Lobby do Batom para reforçar direitos de mulheres. Ainda na Constituinte, mulheres fortes fizeram história, ao lutar e conseguir aprovar medidas importantes, como licença-maternidade de 120 dias, igualdade jurídica entre homens e mulheres, a expressa definição do princípio de não discriminação por sexo, raça, etnia. O nome Lobby do Batom, lá em 1987, foi uma ironia masculina, uma provocação que acabou pegando.

Mas convenhamos: 2023 e ainda seremos representadas pela imagem de um batom?

Batom não me representa!

A diversidade com inclusão se dá sem maquiagem, nem filtro.

Angela Donaggio é consultora em ética e diversidade e foi pesquisadora em Harvard. Ela alerta que devemos fugir de outra alcunha: meninas, quando na verdade deveríamos nos referir a mulheres.

Meninas do futebol, meninas da política, meninas do governo...

"O termo meninas nos inferioriza, nos coloca em um lugar em que devemos ser tuteladas, não como sujeitos de direito tomadoras de decisão", explica Donaggio.

Que tal, talvez, Lobby das Mulheres? Mulheres sem filtro.