Num dia de festa no STF, de otimismo na economia, o olhar deve ser para o futuro.

Urgente! A urgência não é sobre a felicidade do presidente Lula com a posse de Cristiano Zanin como novo ministro do STF, ou a animação do Ibovespa diante da queda da taxa de juros.

Atenção! Não, a atenção não é para as últimas da deputada Carla Zambelli (PL-SP): o pix para o hacker, os encontros no Frango Assado e com o então presidente Bolsonaro.

Vamos falar de futuro.

Saindo do centro de Brasília, entre no eixão norte- aquela avenida larga que corta o plano piloto- e siga em frente. Deixe a cidade, pegue a BR-020 até entrar no estado de Goiás. Nesta época do ano, a seca já mudou a paisagem. A umidade relativa do ar está baixa, mas o pasto continua verde, e há sucupiras e ipês floridos. Quanto mais o carro avança, mais o cenário muda. Já na Bahia, o choque de realidade: soja, soja, só dá soja.

Não é à toa que São Desidério da Bahia aparece como o município com mais alertas de desmatamento em áreas de cerrado. É o tratoraço da soja. A produção no município vem crescendo, ano após ano. Não apenas ali, mas em todo o oeste da Bahia, no Piauí e no Tocantins. Excelente para municípios, estados, para produtores, para exportações, mas e o futuro?

A União Europeia já tem lei para barrar importação de soja e de outros produtos de áreas desmatadas a partir de 2024. O Brasil estuda recorrer à OMC, a Organização de Livre Comércio, contra o regulamento da União Europeia.

A dura realidade está nos dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados hoje: mostram que o cerrado teve 6359 km ² de área desmatada. É o maior desmatamento registrado no bioma, desde o início da série histórica, em 2017.

O Ministério do Meio Ambiente vem ensaiando adotar uma estratégia para bloquear a destruição do cerrado. A questão é que há autorização legal de estados para a expansão agrícola no cerrado. O governo federal não pode contar com um embargo das áreas, apenas com monitoramento por satélites, porque muitas das propriedades receberam autorização de órgãos estaduais para o desmatamento. É uma saia justa no cinturão da soja. Contar apenas com a ajuda de governos estaduais não vai resolver.

O Brasil deixou de ser importador de soja, na década de 1970, para se tornar um dos maiores produtores do mundo, graças aos avanços tecnológicos na produção agrícola. A solução daqui para frente, no caminho da sustentabilidade, passa por maior eficiência e maior consciência do setor privado.

Brasília no período de seca Foto: Giuliana Morrone/Acervo pessoal

Afinal, e o futuro?