    O elefante ronca na sala

Já faz algum tempo que o WRI, World Resources Institute, publicou um artigo que mostrou a urgência para uma mudança no modelo de negócios e de consumo. O título foi uma provocação: O elefante na sala. No artigo, de 2017, os pesquisadores Samantha del Pino, Eliot Metzger, Deborah Drew e Kevin Moss, já alertavam para o fato de que os recursos do planeta são finitos e estão chegando ao limite e que é preciso mudar o padrão de consumo e os modelos de negócios baseados em compre mais, consuma mais.

No texto, os pesquisadores lembraram que 15 anos atrás as mudanças climáticas ainda eram o elefante na sala de empresas, mas que esse tempo passou. No mundo corporativo, é unanimidade a adoção de compromissos, baseados na ciência, para reduzir gases de efeito estufa. Já o crescimento de empresas, baseado em aumento de consumo é o novo elefante na sala.

Aqui no Brasil, o elefante ronca de barriga para cima, no sofá da sala, enquanto a tv grita: urgente!, para algo que talvez não seja urgente, ainda que extremamente importante: a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono. O texto, agora, será votado na Câmara.

Elefantes fora da sala.Arquivo pessoal

O projeto brasileiro é inspirado no cap&trade system, um sistema usado para compensar emissões de GEE, gases de efeito estufa. O governo estabelece o cap, o limite de emissões de carbono. Esse limite é dividido em cotas equivalente a 1 tonelada de carbono. As empresas que reduzem suas emissões de carbono, podem vender as suas cotas para outras empresas que estejam com emissões acima do limite. Isso é o trade. O projeto aprovado cria o SBCE, Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, para regular empresas que emitem acima de 10 mil toneladas.

Essas empresas terão de apresentar ao SBCE um plano de monitoramento e relato de emissões e remoções de gases de efeito estufa. A regra muda para empresas que emitem mais de 25 mil toneladas de gases dos efeitos estufa por ano. São essas que receberão uma cota, com limite de emissão de gases de efeito estufa. Se extrapolar limite, teráque conseguir cota excedente de outra instalação que emitiu quantidade menor que a sua cota de GEE ou adquirir créditos de carbono reconhecidos no SBCE.

Num acordo entre governo e bancada ruralista, o agro ficou de fora. O projeto é voltado para a indústria, como na União Européia e na Califórnia. É fato que ainda não existem métricas claras para mensurar o impacto do agro, levando em conta particularidades do setor: eventos extremos climáticos, como o ciclone que devastou o sul do Brasil, secas, enchentes, pragas que afetam o cultivo. Outro fato é que o agro e o desmatamento estão entre os maiores responsáveis por emissões de gases de efeito estufa.

É verdade também que o agro pode ajudar a acordar o elefante e expulsá-lo da sala, com inovações voltadas para a sustentabilidade: sistema de plantio direto (SPD), uso de bioinsumos para substituir em parte fertilizantes hidrogenados e corretivos agrícolas, além de recuperação de áreas degradadas.

O Brasil tem a oportunidade de fazer a diferença no cenário mundial, com biocombustíveis, redução do desmatamento, inovação tecnológica, produção sustentável. Indústria, empresas e consumidores têm um papel determinante. É preciso mudar o modelo de negócios, baseado no mantra: compre, compre, compre. O consumo sustentável deve ser a meta de nós, brasileiros. Ninguém precisa comprar todas as bruxinhas da Shein. Afinal, quem quer um elefante na sala?

