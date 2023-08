O morde e assopra do governo Lula

"O Brasil pode ser o grande protagonista da mudança energética," disse hoje o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, na reunião do comitê gestor do Fundo Clima.

Pode, mas...

Como vice-presidente, presidente em exercício, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (mdic) e cotado para substituir José Múcio no ministério da Defesa, Alckmin é retratado por assessores como o protagonista do Dragon Ball.

No Dragon Ball, Son Goku é um herói que treina artes marciais e busca as sete esferas do Dragão. Com todas as esferas reunidas, terá o desejo realizado.



As esferas estão espalhadas pelo território brasileiro, mas... o desafio é juntá-las.

Como quem não quer nada, a advocacia-geral da união deu parecer favorável à exploração de petróleo na foz do Amazonas e ainda encaminhou o caso para uma mediação entre o ministério de Minas e Energia e o Ibama. O governo Lula "mordeu" quem está na linha de frente em busca do protagonismo no desenvolvimento sustentável. Agora, caberá ao Ibama suportar a pressão e dar a última palavra sobre o pedido de licença da Petrobrás para explorar petróleo na foz do Amazonas.

Hoje, o governo Lula assoprou. "O combate à crise climática não virá do mercado", disse o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, que defendeu maior participação de bancos públicos no desenvolvimento de ferramentas para enfrentar a crise climática. A retomada do Fundo Clima é estratégica para quem se propõe a ser protagonista na mudança energética. O Fundo financia empreendimentos, equipamentos, tecnologia para reduzir emissões de gases efeito estufa e mitigar efeitos das mudanças climáticas. O problema é que falta dinheiro para investimentos.

O morde e assopra tem sido uma constante na área ambiental.

Assessores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão tentar nos Estados Unidos e na Europa atrair investidores para os primeiros bônus verdes ou sustentáveis soberanos, que poderão capitalizar o Fundo Clima.

As esferas estão todas por aqui, mas ainda faltam instrumentos e recursos para reunir tanta riqueza.

A Raízen é a primeira produtora de etanol a receber certificação no mundo para produzir SAF, o combustível sustentável para aviação. O mundo inteiro quer SAF, para reduzir emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes.

No Paraná, a Earth Renewable Technologies desenvolveu um plástico 100 por cento biodegradável e compostável. Também tem como matéria-prima a cana de açúcar. Na composteira, em 180 dias vira adubo. É compostável de verdade, ao contrário de peças de marketing verde, como o bioplástico não compostável que pode levar centenas de anos para ser degradado, ou o plástico oxibiodegradável que se fragmenta em microplásticos.

O diesel verde é outra esfera preciosa. É diesel, mas feito de oleaginosas. Já foi até batizado de combustível do futuro.

O agro é pop, o agro é tech, e pode ter papel fundamental no desenvolvimento sustentável. Tanto no caso do diesel verde, do saf, do plástico biodegradável faltam leis federais que regulem o mercado e estimulem a economia verde.

A transformação será possível, mas não na base do morde e assopra.