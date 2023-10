Guerra Hamas-Israel: Quem é o idiota? Quem é ‘son of a bitch’ na discussão sobre o conflito?

Viralizou uma aberração em forma de entrevista do comediante egípcio Bassem Youssef para o âncora inglês Piers Morgan. Youssef comparou Israel com o grupo terrorista Estado Islâmico. Não satisfeito com sarcasmo grotesco, o comediante disse: “we should kill as many sons of bitches as possible” (nós deveríamos matar o maior número de filhos da p*).

No dia 13 da guerra, são incontáveis as bizarrices em entrevistas, comentários em redes sociais. Opiniões superficiais, descontextualizadas sobre a guerra. No caso de redes sociais, há que se lembrar que a premissa é escrever algo que certamente será lido por alguém. O print é eterno. Quem ali escreve, deve ter consciência de que haverá consequências.

Na versão brasileira da polarização, não há reflexão, não há contexto histórico, não aparecem as pessoas, vítimas do conflito. É guerra de torcidas. Um lado tem foco nos ataques terroristas do Hamas; o outro, nos mísseis israelenses contra a Faixa de Gaza. Mas que lados são esses e o que têm a ver com a guerra no Oriente Médio?

A confusão, desde o dia 1, se instalou também no Congresso Nacional. Há uma equivocada associação que pretende ligar Israel ao que chamam de direita no Brasil e Hamas ao que classificam de esquerda brasileira. E a ignorância desce a rampa abaixo:” ONU é de esquerda”, “Joe Biden se alinhou à direita”, palpites equivocados sobre os esforços da diplomacia brasileira, muita desinformação e muito pitaco sobre algo tão complexo, como a guerra.

Pouco sei sobre Oriente Médio. Sei sobre guerra, pelo que aprendi com meu pai. Italiano, viveu parte da infância e adolescência sob o horror do fascismo, o horror da Segunda Guerra Mundial. A casa do meu avô foi atingida por uma bomba, meus parentes se refugiaram em abrigos. Comiam pão embolorado. Era o que tinha. Meu zio Enrico foi prisioneiro de guerra. Meus tios contavam que havia execuções em praça pública. Eu me lembro, ainda pequena, de ouvir meu pai acordar aos gritos, com os pesadelos que traziam as memórias da guerra. Os traumas acompanharam a vida de meu pai.

Hoje, entre os meus, há um muçulmano sunita que amo por demais. O profissional da área de saúde que mais admiro é judeu. Dr. Vitor Barzilai é um brilhante cardiologista intensivista que exerce a medicina com talento, mas também com um olhar generoso e compreensivo para o paciente. Há pouco mais de 2 meses, esteve em Israel, trabalhando em um hospital. Naquela época, atendeu muçulmanos, ortodoxos, católicos. Cuidou de muita gente.

Continua após a publicidade

Só um idiota para não se dar conta de que, ao falar do terrorismo, do extremismo, dos foguetes e mísseis, antes de mais nada, é preciso falar e considerar as pessoas que estão em sofrimento.