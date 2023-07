Robôs no Congresso já escrevem até projetos de lei. ChatGPT só não pode confundir caput com cáspite

Manhã morna em Brasília. O cheiro de café vem da copa de um gabinete da Câmara dos Deputados. Café para quem? Para quem eventualmente aparecer. O saruê se espreguiça, lânguido, no jardim de inverno do gabinete. Correr de quem? Sem bater ponto, há quem está em trabalho frenético na Câmara, mesmo durante a temporada de cruzeiro com Wesley Safadão.

São novos tempos.

Nos Estados Unidos, roteiristas de Hollywood entraram em greve e querem negociar remuneração mais justa, agora, com o uso no cinema da IA, a Inteligência Artificial. Falsos trailers estão sendo criados com IA a custos absurdamente mais baixos do que os dos estúdios de Hollywood. Roteiristas de cinema temem ser trocados por robôs bons e baratos.

Por aqui, não há troca, mas parceria. No Senado e na Câmara, alguns gabinetes estão usando ferramentas de IA para redigir e-mails a eleitores e até estruturar projetos de lei. O partido Novo, por exemplo, busca inspiração diária no novo guru.

ChatGPT, faça um projeto para fortalecer o empreendedorismo feminino!

Inteligência artificial está sendo usada no Congresso para redigir projetos de lei Foto: Richard Drew/AP

A ordem é destinada ao sistema da Open AI, especializado em gerar textos a partir de um comando.

Continua após a publicidade

Lá vai o chatGPT, sem café, nem hora extra, escrever todo o projeto com títulos, artigos e justificativa.

Uma assessora legislativa batizou o chatGPT de Oráculo. Usa para tudo, elaborar minutas, preparar justificativas, explicar o que é o que, quem é quem na fila das votações.

Nas próximas semanas, uma Comissão Especial do Senado começa a analisar um projeto apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de regulação da Inteligência Artificial. O projeto foi elaborado por uma comissão de juristas, mas alguém há de suspeitar que foi criação de chatGPT ou algum primo dele. Afinal, não incluiu na regulação exatamente esse tipo de ferramenta.

Na verdade, quando os juristas discutiam o que redigir na proposta de regulação, chatGPT nem existia.

O relator do projeto, senador Eduardo Gomes (PL-TO), já sabe que o texto vai mudar: “ao ser implementada de forma ética e responsável, a IA pode agilizar processos e melhorar a tomada de decisões. No trabalho legislativo, as ferramentas de IA automatizam tarefas repetitivas e burocráticas, possibilitando aos parlamentares se concentrarem em questões de maior importância, pois o tempo da decisão, sua dimensão e intensidade permanecem 100% humanos.”

O desafio para um sistema de regulação é alcançar a velocidade das novas tecnologias. O Bard, do Google, chegou depois do ChatGPT e foi atualizado há 2 dias, com uma nova capacidade de “ler e compreender” imagens.

Continua após a publicidade

A IA já está sendo usada também por assessores para dar aquele "efeito filtro", alterar sensivelmente a imagem de parlamentares, porque nem todo dia todo mundo está bem.

No Congresso, a Inteligência Artificial tem recebido outras funções mais relevantes, ainda que não comissionadas. Lideranças usam sistemas que permitem, por exemplo, saber que tipo de projeto tem mais chances de ser aprovado, monitorar em detalhes a atuação de parlamentares.

Os robôs também estão trabalhando para as campanhas eleitorais do ano que vem. É preciso preparar discursos, fazer jingles, elaborar programas de candidatos às prefeituras e às Câmaras de Vereadores.

Em 21 Lições para o século 21, Yuval Harari previu que a revolução tecnológica pode em breve tirar bilhões de pessoas do mercado de trabalho e criar uma classe inútil, levando a uma revolta social e política que nenhuma ideologia sabe lidar.

Harari está longe de ser unanimidade, mas o que ele diz vem sendo replicado e aumentado por cientistas, preocupados com o destino da humanidade, diante da evolução da Inteligência Artificial.

Um estudo recente dos autores Danielle Li, Lindsey Raymond e Erik Brynjolfsson, do MIT Sloan School of Management, revelou que trabalhadores menos experientes tiram mais proveito da Inteligência Artificial Generativa e ficam mais produtivos. Já para os profissionais mais qualificados, segundo o estudo, IA não faz nenhum efeito.

Por enquanto, ChatGPT e ferramentas semelhantes não brigam por emendas parlamentares nem fazem projetos com perfeição. A análise e a revisão sobram para servidores do Congresso. O café no bule ainda tem serventia.