São-paulines e flamenguistes, há lugar para todo mundo.

Diversidade é um dos grandes desafios no Brasil. Por ela, a sociedade pressiona e essa pressão já surte efeito no mercado, que tem procurado investir em empresas com compromissos públicos de respeito aos direitos humanos e com impacto social. É um ciclo bonito de se ver. Um ciclo ainda aberto. Para fechar, falta o principal: os resultados.

Os compromissos de empresas estão lá, nos relatórios de sustentabilidade, na matriz de materialidade:estratégias corporativas de diversidade, grupos de afinidade, recrutamento para aumentar a representatividade. O texto, porém, nem sempre casa com a realidade.

Um dos problemas é tentar implementar a diversidade sem promover letramento, explicando, ensinando, desfazendo vieses cognitivos e preconceitos de colaboradores da empresa.

Outro problema é fazer diversidade de vitrine, em que o recrutamento aumenta a pluralidade e a representatividade, com a contratação de mulheres, pessoas negras, da comunidade lgbtqia+. A porta de entrada está aberta, para que apareçam na vitrine, mas representantes desses grupos não sobem no elevador da diretoria. Salas de diretores são destinadas para homens. Homens brancos.

Não há inclusão.

E há ainda o conflito entre compliance e jurídico. O departamento de compliance toma a decisão de afastar determinado funcionário, por questões éticas, morais, por abusos, mas o departamento jurídico bota panos quentes, para evitar processos judiciais.

Na gestão pública, a jornada da diversidade também ainda ocorre em meio a conflitos, contradições e até equívocos.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, carrega no peito e na raça a defesa pela igualdade. Com missão que exige tanto conhecimento, política e ética, certamente ela avaliou etem as explicações adequadas sobre por que viajou em jatinho da FAB, e não em voo comercial, para assistir à final da Copa do Brasil, no Morumbi, no último domingo. Afinal, a ética passa pelo bom uso do nosso dinheiro, dinheiro do contribuinte.

Difícil é explicar que uma assessora do Ministério da Igualdade Racial tenha ignorado e atacado princípios básicos de quem defende a igualdade e a diversidade. O Estadão mostrou que Marcelle Decothè da Silva, uma das assessoras de Anielle, publicou em rede social, se referindo aos jogadores do São Paulo: "torcida branca que não canta, descendente de europeu safade... pior de tudo pauliste."

A assessora foi demitida no fim da tarde. O Ministério da Igualdade Racial divulgou nota, dizendo que tem compromisso inegociável com a promoção de direitos e com a igualdade étnico-racial, a partir de princípios como a transparência e o cuidado.

Nota Oficial do Ministério da Igualdade Racial

E, já que o tema é a inegociável promoção de direitos com a igualdade étnico-racial, o presidente Lula disse que o critério para a escolha de vaga no STF não será gênero, ou cor. Reforço que não faltam juristas negras com notável saber jurídico, prontas para assumir a vaga de ministra do STF.

Diversidade sem inclusão é enganação.