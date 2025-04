Gleisi fala em ‘crise institucional’ se Câmara pautar anistia e chama deputados de ‘desavisados’

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou nesta quinta-feira, 10, como “desavisados” os deputados que assinaram o pedido de urgência ao projeto que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de Janeiro. Segundo a ministra, o Congresso Nacional pode discutir a redução de penas aos civis condenados, mas afirmou que uma anistia geral beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros militares.

Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais Foto: Wilton Júnior/Estadão

PUBLICIDADE “Confio muito na palavra do Hugo Motta de que esse projeto não irá a voto, até porque se for cria uma crise institucional, como ele mesmo disse”, afirmou a ministra, em entrevista depois de participar de reunião no Palácio da Alvorada para a escolha de Pedro Lucas Fernandes (MA) como novo ministro das Comunicações. “Eu acho que essas assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo, dos partidos, têm muitos que estão desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para aqueles que participaram dos atos de 8 de Janeiro, mas o projeto que está lá é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais, isso não está explicitado”, disse Gleisi.

“Está faltando esclarecimento sobre isso. Falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de Janeiro eu acho que é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. Acho que a gente até pode fazer essa discussão no Congresso. Mas o que está ali é os responsáveis. Isso não pode acontecer jamais.”

Publicidade

Quase 100 deputados da base aliada do governo são favoráveis ao perdão aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, de acordo com o Placar da Anistia do Estadão. Grande parte deles integra siglas do Centrão e está alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação no X (antigo Twitter), Gleisi afirmou que “ao exigir ‘anistia ampla, geral e irrestrita’, o réu Jair Bolsonaro deixou cair a máscara”. “É para deixá-lo impune, junto com os comandantes do golpe”, escreveu.

A ministra acrescentou que vê alguns parlamentares interessados em mediar as penas das pessoas que participaram dos atos, que vêm sendo consideradas rigorosas por parte da sociedade. Contudo, destacou que o texto que pode ser levado a votação é “um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais”.

“Nunca foi para o pipoqueiro, o sorveteiro nem a moça do batom. É para afrontar o Judiciário que Bolsonaro quer anistia prévia, antes de ser julgado. E quer que os deputados se prestem a esse papel, jogando o País numa crise institucional”, completou a ministra na publicação no X.