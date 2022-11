Gleisi diz que Bolsonaro deve resolver bloqueios de caminhoneiros: ‘Responsabilidade é dele’

Publicidade

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta segunda-feira, 31, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve resolver os bloqueios de caminhoneiros a favor do atual governo, derrotado ontem nas urnas. Manifestantes e caminhoneiros interditaram rodovias como a Dutra em protesto contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“São bloqueios políticos e estão causando prejuízo ao Brasil e à população brasileira. Quero lembrar que quem é o presidente do Brasil nesse momento é Jair Messias Bolsonaro. A responsabilidade sobre isso é dele e dos órgãos que ele governa. Ele tem que resolver isso para não prejudicar a população”, declarou Gleisi a jornalistas em São Paulo.

Caminhoneiros realizam bloqueio nos dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 281, em Barra Mansa, município ao Sul do Estado do Rio de Janeiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Lula reuniu-se nesta segunda-feira com Gleisi e outros caciques do PT para iniciar as discussões sobre a transição.

A Polícia Rodoviária Federal informou nesta segunda-feira, 31, que até as 16h52 havia 211 pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em estradas em 16 Estados do País.

“Desde ontem, quando surgiram as primeiras interdições, a PRF adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos”, disse a PRF.

Há bloqueios, segundo a PRF, nos seguintes Estados: Alagoas, Amazonas, Acre, Rio Grande do Norte, Roraima, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Paraná.