Gleisi e Randolfe pedem à PGR intervenção na segurança do DF

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), e a presidente do PT, Gleise Hoffmann, apresentaram uma representação ao Procurador-geral da República, Augusto Aras, para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF, após a invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto por grupos radicais que pedem intervenção militar.

“Atenção! Eu e a presidente do PT estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF”, afirmou o senador em uma publicação nas redes sociais.

Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

Antes, o próprio Randolfe havia afirmado que o governo havia protocolado dois pedidos ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo a prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos acontecimentos de hoje e impedir a posse e, em caso de posse, afastamento de Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF.

Estamos protocolando agora dois pedidos ao ministro Alexandre de Moraes:



1 - Prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos acontecimentos de hoje.

2 - Impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do Sr Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

Também pelas redes sociais, Anderson Torres classificou como “cenas lamentáveis” os fatos registrados na Esplanada dos Ministérios e disse ter determinado ao setor de operações da secretaria de segurança, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília.

“É inconcebível a desordem e inaceitável o desrespeito às instituições. Determinei que todo efetivo da PM e da Polícia Civil atue, firmemente, para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei”, escreveu Torres.

E completou: “Criminosos não sairão impunes”.