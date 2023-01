Gleisi responsabiliza governo do Distrito Federal pelo caos na Praça dos Três Poderes

BRASÍLIA – A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse neste domingo, 8, que o governo do Distrito Federal foi “irresponsável” diante da invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de bolsonaristas extremistas, que depredaram instalações dos prédios públicos, na Praça dos Três Poderes. O Estadão apurou que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu a exoneração do secretário de Segurança, Anderson Torres, que está nos Estados Unidos.

“É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses”, escreveu Gleisi nas redes sociais. “Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer”, completou Gleisi, numa referência a Ibaneis e a Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro.

Mais cedo, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), havia pedido a prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos e o impedimento da posse de Torres. Os dois pedidos foram encaminhados ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.