Golpistas são rendidos e presos dentro do Palácio do Planalto

BRASÍLIA - Extremistas que invadiram e destruíram as dependências do Palácio do Planalto foram rendidos e presos dentro das dependências do prédio, no fim da tarde deste domingo, 8. As imagens mostram homens deitados e cercados por integrantes da Polícia do Exército.

Os manifestantes foram colocados no chão e controlados pelas forças de segurança, no segundo andar do Palácio. Os extremistas destruíram objetos, móveis e obras de arte da sede do governo brasileiro.

🇧🇷🚨 Momento em que bolsonaristas foram presos pela Polícia Militar (PM) no Palácio do Planalto pic.twitter.com/9t3yo53s1J — 𝐅𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐬𝐚 (@falandodedefesa) January 8, 2023

Até o momento, não há informações oficiais sobre total de presos por conta de atos terroristas. A reportagem flagrou dois homens sendo presos perto do Congresso Nacional por tentar atear fogo em carro da polícia legislativa.

Mais cedo, extremistas publicaram um vídeo de dentro do Palácio do Planalto, acompanhando a ação da forças de segurança que estavam do lado de fora.

As imagens mostram uma pessoa encapuzada, enrolada em uma bandeira. Uma voz ao fundo chama a atenção para as forças avançando. “Estão avançando mais aqui, tropa montada ali atrás”, disse.