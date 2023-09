Governador do DF diz que brincava com ‘doidinhos’ em ala psiquiátrica de hospital

BRASÍLIA – O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), chamou os pacientes infantis da ala psiquiátrica do Hospital de Base, em Brasília, de “doidinhos”. Em evento do aniversário da unidade nesta terça-feira, 12, ele relembrou quando ia ao local com a mãe, que era auxiliar de enfermagem, na infância. Ibaneis atribuiu esses episódios à “loucura” dele de “trabalhar demais pela população”.

Ibaneis disse em evento em hospital de Brasília que brincava com "doidinhos melhores" em ala psiquiátrica Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“Tenho uma memória afetiva com o Hospital de Base. Primeiro, eu sou nascido aqui no Hospital de Base. Minha mãe era auxiliar de enfermagem aqui nessa unidade”, afirmou em discurso.

“Durante a minha infância, nos dias que não tinha como ficar na escola ou que tinha alguma coisa, minha mãe me trazia, ela trabalhava aqui na psiquiatria, logo aqui atrás, e eu ficava lá brincando com os doidinhos melhores. Acho que é por isso que vem um pouco da minha loucura de trabalhar demais pela população”, complementou.

A declaração provocou risadas da secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, que estava ao lado de Ibaneis no palco.

Questionado sobre a declaração pelo Estadão, Ibaneis disse que “não fez críticas a ninguém”. O governador também considerou que o termo “doidinhos melhores” não foi ofensivo.

A reportagem também procurou a secretária para falar sobre a declaração de Ibaneis, mas não obteve retorno até o momento.