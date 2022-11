Governadores precisam ter autoridade sobre suas polícias; leia análise

Publicidade

As propostas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública à equipe de transição do futuro governo Lula pretendem, principalmente, oferecer soluções para reforçar a subordinação das polícias aos governadores. A intenção é alterar os projetos de leis orgânicas gestados pelas entidades representativas das polícias civis e militares que acabaram se excedendo ao prever absurdos limites à autoridade dos governadores, como a escolha de seus chefes por lista tríplice e a previsão de dificuldades para demiti-los.

O problema não é dar mais poder aos governadores sobre suas polícias; eles já o têm de sobra, já que a Constituição Federal estabelece a subordinação direta dos policiais ao governador. O problema é que os governadores, ao terceirizar totalmente o comando das polícias aos secretários, acabam diluindo sua autoridade e reduzem sua influência no aparato policial, muitas vezes se sujeitando a demandas exóticas e condutas inaceitáveis das polícias.

O que o futuro governo Lula vai fazer com as polícias? Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

No Estado do Amazonas, 10,6% dos efetivos da PM estão trabalhando em órgãos fora da segurança. Em Goiás, 30% das mortes violentas no Estado decorreram de ações policiais. No Ceará, um dos recordistas em violência no Brasil, há 88 coronéis para seus 20.511 PMs, enquanto São Paulo tem 73 para seus 82.317. Uma dezena de Estados tem mais sargentos que soldados, uma grave disfunção organizacional. No Rio de Janeiro, o desempenho da Polícia Civil no esclarecimento de homicídios é o segundo pior do País. O que esses governadores fizeram de sua autoridade (os dados são referentes a 2021)?

O Fórum acaba ousando em demasia ao propor a extinção de categorias funcionais das polícias civis e eliminar a divisão de oficiais e praças das PMs, sem fundamentar as vantagens das alterações. Polícias no mundo todo têm suas categorias hierárquicas incorporadas em sua cultura e elas sedimentam sólidos valores organizacionais; lutar contra eles é mexer em vespeiros institucionais sem chance de sucesso com a forte penetração dessas entidades no parlamento nacional.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem dado importantes contribuições para aspectos amplos da segurança, mas carece de mais contatos com a realidade das polícias. Um diálogo mais constante entre as instituições policiais e entidades de estudos poderia ser útil para ambos. O que o futuro governo Lula vai fazer com as polícias? O futuro governo, até pela experiência passada do partido no governo, não tem a menor ideia.

* Coronel reformado e professor do Centro de Altos Estudos da Polícia Militar. Foi secretário nacional de segurança pública