Governo Bolsonaro fechou quase 3 mil contratos com empresas cadastradas como ‘inidôneas’

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou 2.912 contratos com 168 fornecedores inscritos no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis). Essas contratações ocorreram entre fevereiro de 2020 e outubro de 2022 e representam 5% das aquisições de materiais e serviços no período, somando R$ 2 bilhões em despesas. A constatação é do primeiro relatório da iniciativa Tá de Pé-Compras Emergenciais, plataforma desenvolvida pela Transparência Brasil dedicada a fiscalizar os gastos destinados a combater a covid-19.

A plataforma cruza dados oficiais e visa indicar o risco potencial de eventuais irregularidades. Entre os alertas elencados pela Transparência Brasil, além da contratação de fornecedores vedados a efetuar negócios com alguns entes federativos - identificados conforme a classificação no Ceis - a ONG aponta ainda contratos realizados com empresas que prestaram serviços distintos da atividade econômica registrada na Receita Federal, com microempresas que fecharam negócios maiores do que o limite do faturamento anual permitido na categoria de pequenas empresas. O relatório da entidade será encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU).

A movimentação aconteceu no momento em que o governo federal flexibilizou, a partir da Lei 13.979/2020, a legislação para contratações públicas. Na época, a lei havia dispensado a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública, o que permitiu a contratação de empresas inscritas no Ceis. O objetivo era agilizar aquisições emergenciais para o combate à pandemia, como a compra de máscaras cirúrgicas, produtos de limpeza e itens hospitalares.

Uma parte desses contratos é categorizada como de produtos e serviços atípicos. Os órgãos que mais contabilizaram contratos nessa condição estão subordinados ao Ministério da Defesa, responsável por mais da metade dessas aquisições. A pasta contabiliza 135 dos 337 contratos atípicos. Dentre as anormalidades, está a compra de produtos de limpeza da empresa MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA, registrada na Receita Federal com a descrição “serviços de engenharia”.

5% dos contratos firmados pelo governo Bolsonaro durante a pandemia contemplaram empresas supostamente vedadas pelo Ceis. Foto: Joe Raedle/AFP

O mesmo aconteceu com um pedido empenhado pelo Hospital Universitário de Brasília. O relatório aponta que o contrato de R$ 406 mil foi gerado para a compra de 140 mil máscaras cirúrgicas descartáveis da empresa Qmidia Comunicação LTDA. No entanto, a atividade econômica do fornecedor registrada na Receita Federal é a de “instalação de painéis publicitários”.

Continua após a publicidade

“Uma empresa que é de uma atividade e começa a fazer outra não indica uma irregularidade, mas indica algo estranho, como uma malha fina”, explicou Juliana Sakai, diretora-executiva do Transparência Brasil. “Caberia ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público abrir uma investigação nestes casos que selecionamos e deixamos aberto para a sociedade civil.”

Para entender

Empresas inscritas no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), de acordo com o Portal da Transparência, deveriam ficar impedidas de contratar com quaisquer entes da União, dos Estados ou dos Municípios. Na prática, as empresas não poderiam participar de licitações ou realizar contratos com a administração pública. A lei 13.979 permitiu novamente que essas empresas - de maneira emergencial - fossem contratadas.

Além dessa lei, sancionada no começo da pandemia, em abril de 2021 foi aprovada uma nova regulamentação de licitações. A partir dela, a sanção de impedimento de contratar passou a ficar restrita ao ente federativo que tenha aplicado a punição original. Assim, uma empresa que tenha sido inscrita no Ceis por causa de uma condenação municipal pode firmar um contrato com a União.

Uma das fornecedoras cadastradas no Ceis e que, mesmo assim, celebrou 215 contratos com o governo federal na pandemia foi a Medefe Produtos Médico-hospitalares LTDA. A empresa foi punida pela Prefeitura de Ourinhos (SP) por descumprimento contratual em setembro de 2021, daí sua inclusão no cadastro.

O documento chama a atenção para o volume de contratos feitos com empresas que têm algum tipo de punição: 2.912. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre contratou empresas sancionadas 19 vezes. Já o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, também está entre os destaques, porque fechou 78 contratos com 26 empresas sancionadas.

Segundo a diretora-executiva do Transparência Brasil, ainda que a contratação de uma empresa cadastrada no Ceis, neste contexto, não seja ilegal, levanta um alerta de risco, pois mostra que a empresa praticou alguma violação contratual ou legal em outra prestação de serviço público. “(As empresas) foram sancionadas e não poderiam ser contratadas pelo poder público, mas durante a pandemia aconteceu. Isso por si só não constitui uma irregularidade, mas é um ponto de atenção que deveria ser olhado com cuidado”, disse Juliana Sakai.

Continua após a publicidade

Faturamento suspeito

A fim de adquirir medicamentos, o governo federal assinou 12.294 contratos com 296 empresas de pequeno porte e microempresas cujo faturamento anual não condizia com o valor final do contrato. Segundo a legislação, o limite para microempresas é de R$ 360 mil.

No caso da fornecedora NSA Distribuidora de Medicamentos LTDA, registrada como microempresa em 2022, os contratos fechados somaram R$ 441 mil, R$ 7,5 milhões e R$ 7,2 milhões em 2020, 2021 e 2022, respectivamente.

Outra microempresa foi a FG Brasil LTDA, que fechou um contrato de R$ 41 milhões para o fornecimento de máscaras com o Departamento de Logística em Saúde (DLOG), do Ministério da Saúde, em março de 2020. Apesar do limite de faturamento, a empresa recebeu nove pagamentos na faixa dos milhões, conforme destaca o documento, que afirma que o cadastro da companhia permaneceu como microempresa na Receita Federal em 2021 e 2022. A reportagem apurou que a situação cadastral da empresa está suspensa.

O levantamento mostra também que o governo Bolsonaro fechou negócio com empresas que tinham sido abertas havia cerca de pelo menos 30 dias. Segundo o documento, são contratações que somam pouco mais de R$ 63 mil. Com a empresa MG35 Atacado da Saúde LTDA, aberta em setembro de 2020, foram fechados contratos que chegam ao valor de R$ 416 mil.

“O risco neste caso se configura, na melhor das hipóteses, pela contratação de uma empresa que não tem capacidade comprovada de entregar aquele montante do produto ou serviço contratado. Na pior, poderia ser um indício de fraude”, destaca o relatório. Nos anos seguintes, a empresa continuou recebendo valores acima do limite de faturamento e até hoje atua como uma microempresa.

Questionada sobre o relatório da Transparência, a Controladoria-Geral da União (CGU) afirmou que atua pelo aperfeiçoamento do processo de compras públicas governamentais, além da apurar eventuais irregularidades em licitações. Segundo um ex-membro da Controladoria na gestão Bolsonaro, que pediu para não ser identificado, não cabe à CGU fazer análise prévia de contratações. De acordo com ele, caso haja de fato a contratação de empresas inidôneas, o responsável pode ter de responder um processo administrativo disciplinar.

Continua após a publicidade

Em nota, a CGU destacou que a integração do sistema de cadastramento de fornecedores no âmbito da administração pública federal com o Ceis “permite que as contratações de empresas inscritas sejam evitadas”. Sobre as empresas que fecharam contratos com valores acima do faturamento anual permitido por uma microempresa, a Controladoria destacou que uma ação de controle na Secretaria Federal de Controle Interno está em curso para avaliar a aplicação dos incentivos oferecidos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas realizadas pelo Poder Executivo Federal.

O representante legal da Medefe Produtos Médico-Hospitalares, Cláudio José dos Santos, afirmou que a empresa não tinha interesse em se posicionar sobre o caso, mas destacou que a punição da Prefeitura de Ourinhos não abrangeria as esferas estadual e federal.

Já o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, afirmou em nota que todos os contratos do órgão passam por auditoria preventiva da CGU. Segundo a entidade, “quando se detecta alguma possível discordância, o contrato é automaticamente anulado e reavaliado”.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre fez parte da rede de referência de combate à covid. Entidade argumentou que recorreu a contratação emergencial por problemas de fornecimento. Foto: Leandro Martins / Estadão Conteúdo

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre destacou a permissão de contrato emergencial com empresas cadastradas no Ceis, na hipótese de ser o único fornecedor do bem ou serviço a dispor naquele momento emergencial. “Nem toda a declaração de inidoneidade alcança a esfera do HCPA, vez que tal sanção pode ser aplicada por entes municipais e/ou estaduais, o que nem sempre afetará as contratações perante órgãos e entidades federais e vice-versa”.

Em nota, o Hospital Universitário de Brasília disse que a compra realizada pelo órgão “não feriu os ditames dos normativos de regência das aquisições e contratações públicas, tendo adquirido um bem indispensável, pelo preço adequado e conseguido atender às suas necessidades para evitar a majoração de riscos de infecções e óbitos decorrentes da pandemia do covid-19″.

Continua após a publicidade

O hospital ressaltou ainda que a contratação da Qmídia Comunicação aconteceu após o fornecedor original informar incapacidade na entrega das máscaras cirúrgicas contratadas, por causa da redução de estoques. Na época, a empresa oferecia o menor preço unitário, de R$ 2,90. O hospital reitera ainda que a fornecedora ofertou “um produto devidamente registrado na Anvisa, sem possuir pendências impeditivas ou irregularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, sem sobrepreços, como atestam as pesquisas mercadológicas realizadas”.

O Estadão também entrou em contato com as fornecedoras NSA Distribuidora de Medicamentos, Macro Produtos e Serviços LTDA, e MG35 Atacado da Saúde LTDA, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.