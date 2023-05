Governo faz postagem sobre vacinação após operação contra Bolsonaro: ‘Vai viajar para o exterior?’

Horas depois de a Polícia Federal deflagrar operação que investiga suposta inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo federal publicou uma montagem nas redes sociais com uma imagem do Zé Gotinha e a mensagem “vai viajar para o exterior? Regularize suas vacinas”.

“Muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar. Portanto, informe-se antes de viajar. Além disso, é fundamental para a saúde pública que todos e todas estejam vacinados”, diz o texto que acompanha a imagem.

Batizada de Venire, a operação da PF deflagrada nesta quarta-feira, 3, também investiga suspeita de adulteração no cartão de vacinação da filha de Bolsonaro, Laura, que garantem não ter se imunizado contra a covid-19.

Fique ligado! Muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar. Portanto, informe-se antes de viajar. Além disso, é fundamental para a saúde pública que todos e todas estejam vacinados. pic.twitter.com/VvIVVSzuSS — Governo do Brasil (@govbr) May 3, 2023

Segundo a Polícia Federal, as provas colhidas até o momento indicam que Bolsonaro tinha “plena ciência” da inserção fraudulenta dos dados de vacinação, a qual pode ter sido realizada com o objetivo de gerar vantagem indevida para o ex-presidente relacionada a fatos e situações que necessitem de comprovante de vacina contra a covid-19. De acordo com os investigadores, os documentos alterados teriam servido para burlar restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos em meio à pandemia.

Como mostrou o Estadão, o certificado de vacinação de Laura Bolsonaro, de 12 anos, foi emitido em inglês pelo aplicativo ConecteSUS no dia 27 de dezembro de 2022, um dia antes dela embarcar para Miami, nos Estados Unidos.

Bom dia e boa quarta-feira! — Lula (@LulaOficial) May 3, 2023

Pela manhã, pouco depois da divulgação da notícia de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi preso sob suspeita de fraudar a carteira de vacinação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou “Bom dia e boa quarta-feira!” em sua conta pessoal no Twitter.