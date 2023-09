7 de Setembro em Brasília: celebração tem parada militar e mensagem pela democracia

BRASÍLIA – Na véspera do Dia da Independência, a Esplanada dos Ministérios recebeu os últimos preparativos para o desfile que vai ocorrer na manhã desta quinta-feira, 7. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta desvincular o feriado da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos últimos anos, o ex-chefe do Executivo buscou usar a data como manifestação de endosso ao governo dele.

Para realizar o desfile, o governo Lula desembolsou R$ 3 milhões na contratação da empresa responsável pela montagem e organização do evento.

Arquibancada que receberá autoridades já está instalada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Foto: Gabriel de Sousa

Nesta quarta-feira, 6, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ensaiaram os movimentos que vão fazer no centro da capital do País. A banda de formatura do Exército performou as marchas no gramado da Esplanada, atraindo turistas que aproveitaram a pouca movimentação para poder acompanhar de perto as preparações militares. A previsão do governo é que 30 mil pessoas compareçam ao desfile no feriado.

Os helicópteros Cougar, Pantera e Blackhawk do Exército também chamaram a atenção de quem passou pelo centro de Brasília. As aeronaves estarão em uma exposição a céu aberto no Dia da Independência. A previsão do governo é que cerca de dois mil militares participem do evento, sendo 1 mil membros do Exército, 600 da Marinha e 400 da Força Aérea.

As arquibancadas onde Lula e outras autoridades vão ficar durante a cerimônia foi instalada perto do Congresso Nacional.

O desfile militar será comandado pelo general de Brigada Ricardo de Castro Trovizo, comandante da 11ª Região Militar, também conhecida como Região Tenente-Coronel Luiz Cruls. O tema escolhido pelo governo será “Democracia, soberania e união”. Cartazes com o slogan já foram colocados em todos os prédios ministeriais.

Slogan do primeiro Dia da Independência do governo Lula já foi colocado em publicidades nos prédios da Esplanada Foto: Gabriel de Sousa

Ensaio na Esplanada

Moradora de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, a professora Gabriela Lucena, 30 anos, vai acompanhar o desfile do 7 de Setembro em Brasília pela segunda vez. A primeira foi em 2003, no primeiro governo Lula. “Era uma época que em que a gente celebrava o Brasil, e não um presidente ou outro. Todos nós éramos brasileiros”, disse.

Moradores de Bela Vista, no interior de Goiás, o casal de aposentados Valdemar Castro, 76, e Vera Castro, 65, estão na capital federal para fazer outra programação no feriado e decidiram assistir ao ensaio da banda do Exército para não perderem a oportunidade de acompanhar um pouco do desfile de Independência.

“Eu gosto da música, faz bem para o espírito e para a alma”, disse Valdemar. “Nos chama a atenção, porque nós somos patriotas também”, completou Vera.

O casal de goianos Valdemar e Vera Castro acompanharam o ensaio da banda militar na véspera do Dia da Independência em Brasília Foto: Gabriel de Sousa

A celebração do Dia da Independência do Brasil está marcada para começar às 9h. Com uma previsão de duração de duas horas, o evento terá execução do Hino Nacional, passagem das tropas das Forças Armadas, show aéreo da Esquadrilha da Fumaça e desfiles de alunos de escolas.

