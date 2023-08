Governo Lula anuncia que vai desbloquear 3 mil perfis barrados na gestão Bolsonaro

O governo federal anunciou que começou a desbloquear a partir desta sexta-feira, 18, mais de 3 mil perfis que foram impedidos pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de acessar as redes sociais da Presidência e da Esplanada. A iniciativa foi chamada de “desbloqueaço”. O processo envolve “cuidadosa análise jurídica” dos usuários bloqueados, segundo a Secretaria de Comunicação Social. O governo afirma que as contas foram “censuradas por ter opiniões diversas à da gestão passada”.

Segundo consulta do portal Fiquem Sabendo via Lei de Acesso à Informação (LAI), apenas o Planalto mantinha 1.075 perfis bloqueados nas redes. Esses usuários foram impedidos de acessar as páginas da Secretaria de Comunicação Social (Secom), do governo do Brasil (govBR) e do próprio Planalto.

O governo Lula afirma não ter feito nenhum bloqueio desde a posse, em janeiro deste ano. Apesar disso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, impediu o acesso de alguns parlamentares da oposição ao seu perfil na plataforma X (antigo Twitter). Os nomes barrados incluem os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcos Feliciano (PL-SP), o líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), e a ex-deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP).

Apesar de o governo Lula afirmar não ter feito nenhum bloqueio, o ministro Flávio Dino impediu o acesso de alguns parlamentares da oposição ao seu perfil na plataforma X (antigo Twitter) Foto: Wilton Junior/Estadão

Bolsonaro bloqueou jornalistas, congressistas e ONGs

Um levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) em dezembro de 2022 indica que Bolsonaro impediu 105 jornalistas de acessarem suas publicações em redes sociais. O ex-secretário especial da Cultura Mário Frias havia bloqueado 43 contas e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, 42. Ao todo, a entidade identificou que 53 autoridades barraram 195 jornalistas entre setembro de 2020 e dezembro de 2022.

Em 2021, a Abraji entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a proibição do bloqueio de jornalistas a perfis de interesse público. O Tribunal ainda precisa decidir se autoridades podem bloquear jornalistas nas redes sociais.

Ainda em 2021, a organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) havia identificado o bloqueio de 176 perfis nas redes sociais de Bolsonaro. As contas incluíam jornalistas, congressistas, influenciadores, ONGs, veículos de imprensa e cidadãos comuns. A HRW entendia que impedir o acesso aos perfis do presidente violava a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação.