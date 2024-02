Governo Lula deve adotar câmeras corporais em policiais da PF e da PRF em 2024

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são estruturas de policiamento vinculados ao Ministério da Justiça. De acordo com o Executivo federal, a ação visa a implementação de uma “segurança pública mais cidadã e eficiente”. “O governo federal tem promovido discussões em torno do Projeto Nacional de Câmeras Corporais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tecnologia que visa aumentar a segurança do policial, garantir os direitos individuais dos cidadãos durante as ações policiais e preservar a transparência das operações contribuindo para a produção de provas”, diz o documento.

“Nesse sentido, estudos técnicos com relação ao protocolo de utilização estão em fase avançada de elaboração; e no exercício de 2024 será iniciada a utilização de câmeras por órgãos policiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, acrescenta.

O projeto de implementação de câmeras corporais foi criado em São Paulo durante a gestão de João Doria. A implementação, contudo, foi alvo de críticas dos bolsonaristas durante a campanha eleitoral de 2022.