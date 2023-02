Governo Lula é aprovado por 40% e desaprovado por 20%, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 14, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 40% dos brasileiros, enquanto 20% reprovam a gestão petista. Os que consideram o governo regular são 24%. Seis em cada dez pessoas acreditam que o atual chefe do Executivo será melhor que Jair Bolsonaro, e 53% acham que este mandato de Lula será melhor que os dois anteriores.

A avaliação positiva é maior entre quem reside no Nordeste (62%), mulheres (44%), pessoas que têm escolaridade até o ensino fundamental (49%) e com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (47%). Já a avaliação negativa é maior no Centro-Oeste (25%), entre pessoas com ensino superior incompleto ou mais (24%) e com renda familiar mensal de mais de cinco salários mínimos (24%).

Leia também PGR denuncia mais 139 radicais presos em flagrante por atos golpistas no Palácio do Planalto

Governo do presidente Lula é aprovado por 40%. Foto: Eraldo Peres/AP

Ainda segundo o levantamento, 65% dos brasileiros aprovam a maneira como Lula se comporta na Presidência. Os que desaprovam são 29%. Mais da metade da população (63%) não se lembra de nenhum tema de destaque do primeiro mês de governo. Mencionado por nove em cada cem entrevistados, o assunto mais lembrado é a ação contra o garimpo nas terras dos yanomamis.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.016 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.