Governo Lula faz licitação de R$ 659 mil para sistema de inventário para a Biblioteca da Presidência

A Casa Civil abriu nesta terça-feira, 13, uma licitação de compra de um sistema antifurto para a biblioteca da Presidência da República. O valor do pregão soma R$ 659,8 mil para proteger os mais de 42 mil itens do acervo, que não conta com sistema de segurança e controle de patrimônio. O contrato será de 12 meses e poderá ser prorrogado sem termo aditivo.

Os itens comprados serão um sistema de segurança antifurto com par de antenas e duas mesas para ativação e desativação de etiquetas, 3.500 etiquetas de obras raras, 25.000 etiquetas de obras gerais, sistema de autoatendimento com aplicativo, leitor de inventário, software de gerenciamento e o treinamento da equipe.

Biblioteca da Presidência da República contrata sistema de inventáio. DIVULGAÇÃO Foto: Divulgação/Biblioteca da Presidência da República

Segundo o edital, o acervo "atualmente enfrenta desafios para cumprir essa normativa, uma vez que carece de um sistema de segurança e de um controle patrimonial próprio para os livros. Estas lacunas comprometem a proteção de um acervo valioso, composto por uma grande quantidade de materiais, tornando urgente a implementação de medidas para prevenir furtos, danos e extravios". Mesmo com essas dificuldades, o acervo diz não haver lacunas no inventário. O documento ainda afirma que o sistema RFID (que monitora por radiofrequência) facilitará o controle.

A biblioteca da Presidência fica no Palácio do Planalto e tem obras de ciências sociais, direito, economia e administração. O órgão também disponibiliza todas as obras feitas pelos ex-presidentes durante o mandato. O acervo pode ser consultado online pelo site.