Governo Lula: saiba quem é quem na equipe de transição

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é composta por 941 pessoas, dividias entre coordenadores, membros, assessores administrativos e relatores. Dividida em 31 grupos técnicos, a equipe é responsável pelo diagnóstico de cada área com dados da gestão Bolsonaro e a produção final de um relatório com informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal. além de indicações sobre melhorias.

Composta por perfis que representam várias correntes de pensamento, a comissão inclui integrantes identificados com quadros à esquerda da maioria do PT, como filiados ao PSOL, e com a centro-direita liberal, como o economistas Persio Arida, um dos pais do Plano Real. Ao menos em tese, a coordenação buscou traduzir a “pluralidade” obtida no conselho politico também no campo técnico.

Coordenadores da equipe de transição se reúnem no edifício Cidade

Confira a lista dos membros:

Agricultura

Coordenação: Carlos Henrique Baqueta Favaro, Evandro Herrera Bertone Gussi, Irajá Abreu, Joe Carlo Viana Valle, Katia Regina de Abreu, Luiz Carlos Guedes Pinto, Neri Geller Silvio Crestana, Tatiana Deane de Abreu Sá, Tito (Carlos Tito Marques Cordeiro).

Membros: Antônio Jorge Camardelli, Arno Jerke Junior, Carlos Ernesto Augustin, Clara Pedroso Maffia, Cósam de Carvalho Coutinho, Dalton Gomes Martins, Eduardo de Souza Martins, Fernando Olinto Meireles, Gereissat Rodrigues Almeida, Gerson Luiz Mendes Teixeira, José Carlos Vaz, Manoel Moacir Costa Macêdo, Marcelo Medina Osório, Marcio Portocarrero e Miguel Ivan Lacerda de Oliveira

Assessor Administrativo: Marina Godoi De Lima

Relator: Luiz Antônio Gonçalves Rodrigues De Souza

Centro de governo

Coordenação: Jacques Wagner, José Guimarães, Lindbergh Farias, Marcio Macedo e Reginaldo Lopes

Cidades

Coordenação: Afonso Bandeira Florence, Carmem Silva Ferreira, Ermínia Terezinha Menon Maricato, Evaniza Lopes Rodrigues, Geraldo Magela Pereira, Guilherme Castro Boulos, Hildo Rocha, Inês da Silva Magalhães, Jilmar Augustinho Tatto, João Henrique Campos, José Di Filippi Júnior, José Leônidas de Menezes Cristino, Luiziane de Oliveira Lins, Márcio Jerry Saraiva Barroso, Márcio Luiz França Gomes, Maria Fernanda Ramos Coelho, Moema Isabel Passos Gramacho, Nabil Georges Bonduki, Natália Bastos Bonavides, Rodrigo Neves Barreto Waldenor e Alves Pereira Filho

Membro: Bruno de Freitas Siqueira, Caio Cesar Loureiro Moura, Carolina Baima Cavalcanti, Edmilson Brito Rodrigues, Eleonora Lisboa Mascia, Elton da Silva Gontijo, Ermes Ferreira Costa Neto, Glêdson da Silva Brito, Jailton Zanon da Silveira, Jane Teresinha da Costa Diehl, João Gabriel Cabral Meira e Silva, João Vicente Augusto Neves, José Queiroz de Lima, José Renato da Gama Barandier Júnior, José Roberto de Oliveira Martins, Lúcia Maria Mendonça Santos, Luís Gustavo Vieira Martins, Marcos Toscano Siebra Brito, Maria Aparecida Lobato Monteiro, Paulo Valério Silva Liima, Renato Nunes Balbim, Reynaldo Nunes de Morais, Ricardo de Gouvêa Corrêa, Roberto Ricomini Piccelli, Silmara Vieira da Silva, Sinoel Batista, Wagner dos Santos Carneiro e Wladimir Antonio Ribeiro

Assessor Administrativo: Julia Pera De Almeida

Relator: Rafael Carlos De Oliveira

Ciência e Tecnologia

Coordenação: Alexandre Navarro Garcia, André Leandro Magalhães, Celso Pansera, Expedito Neto, Glaucius Oliva, Ildeu de Castro Moreira, Ima Célia Guimarães Viera, Iraneide Soares da Silva, Leo de Brito, Leone Peter Correia da Silva Andrade, Luis Manuel Rebelo Fernandes, Luiz Antônio Rodrigues Elias, Ricardo Magnus Osório Galvão e Sérgio Machado Rezende

Membro: Amanda Sobreira Lima de Souza, Andreia Ingrid Michele do Nascimento, Carlos Renato Lisboa Francês, Gizele Santos Cruz Soares, Henrique Donin de Freitas Santos, Joelmo Jesus de Oliveira, Marcelo Alexandre Andrade de Almeida, Márcio Portes de Albuquerque, Mariana Paulino Mazza, Osorio Coelho Guimarães Neto, Petrônio Noronha de Souza, Ricardo Campos e Samuel Fayad

Assessor Administrativo: Elisa Volker Dos Santos

Relator: Lea Contier De Freitas Relator

Comunicação Social

Coordenação: André Luis Gaspar Janones, Antônia Soares Pellegrino, Flávio Silva Gonçalves, Florestan Fernandes Junior, Helena Maria de Freitas Chagas, Hélio Marcos Prats Doyle, João Caldeira Brant Monteiro de Castro, Laurindo Leal Filho (Lalo), Manuela Pinto Vieira Dávila, Maria Tereza Cruvinel, Octávio Costa e Viviane Ferreira

Membros: Emir Simão Sader, Flávia Filipini Ferreira Borges, Flávio Luiz César, Juliana Cézar Nunes, Julimar Gonçalves, Luiza de Carvalho Sigmaringa Seixas, Osmar Bria, Rafael Angeli e Taís Ladeira de Medeiros

Assessor Administrativo: Thaísa Pires De Faria

Relator: Maria Carolina Prado Lage

Comunicações

Coordenação: Alessandra Orofino, André Figueiredo, Áureo Ribeiro, Cézar Santos Alvarez, Jorge Bittar, Orlando Silva, Paulo Bernardo Silva e Rui Falcão

Membros: Alan Guart Camargo, Ana Carolina da Hora, Andréa Xavier da Silva, Ariene dos Santos Lima, Beatriz Costa Barbosa, Elisabeth Villela da Costa, Fábio Lúcio Koleski, Manoela Salem Miklos, Max Monjardim, Murilo César Oliveira Ramos, Nelson Akio Fujimoto, Octavio Penna Pieranti, Pedro Ribeiro Telles e Renata Vicentini Mielli

Assessor Administrativo: Wanessa Queiroz De Souza Oliveira

Relator: Helena Martins Do Rego Barreto

Conselho Participação Social

Coordenação: Ana Melo Moraes, Diego Carmona Scardone, Edson Carneiro da Silva, Josué Augusto do Amaral Rocha, Julia Barbosa de Aguiar Garcia, Kelli Cristine de Oliveira Mafort, Marcelo fragozo dos Santos, Nara, Raimundo Vieira Bonfim, Renato Simões Magalhães Maubridges, Simone Ferreira nascimento e Ticiana Studart Albuquerque

Conselho Político

Coordenação: Antonio Brito, Carlos Siqueira, Daniel Tourinho, Eliziane Gama, Felipe Espirito Santo, Guilherme Italo, Jader Barbalho, Jeferson Coriteac, José Luiz Penna, Juliano Medeiros, Luciana Santos, Renan Calheiros, Wesley Diógenes e Wolney Queiroz

Cultura

Coordenação: Antônio Marinho, Áurea Carolina de Freitas e Silva, Benedita da Silva, Jandira Feghali, João Luiz Silva Ferreira (Juca Ferreira), Kleber de Mendonça Vasconcelos Filho, Kleber Lucas Costa, Marcelo Calero, Márcio Tavares, Margareth Menezes da Purificação, Maria Lucélia dos Santos e Túlio Gadêlha

Membros: Alexander Patez Galvão, Carolina Abreu de Albuquerque, Carolina Guimarães Starling de Souza, Christiane Montes Ramírez, Deryk Vieira Santana, Desirée Ramos Tozi, Eulícia Esteves da Silva Vieira, Glênio Cerqueira de França, Leandro de Abreu Souza Jaccoud, Leonardo Lessa de Mendonça, Luciana Palmeira da Silva Cardoso, Marcela Chieregatti Machado, Oscar Manoel da Costa Gonçalves, Paulo Ricardo Zilio, Telma Saraiva dos Santos e Thiago Rocha Leandro

Assessor Administrativo: Edmilson Dias Pereira

Relator: Marcos Alves De Souza

Desenvolvimento Agrário

Coordenação: Bira do Pindaré, Bohn Gass, Célia Hissae Watanabe, Célio Moura, Elisângela dos Santos Araújo, Givanilson Porfirio da Silva, João Batista dos Sansto (João Grandão), José Josivaldo Oliveira, Luiz Henrique Gomes de Moura (Zarref), Maria Josana de Lima Oliveira, Miguel Soldatelli Rosseto Gomm, Pedro Francisco Uczai, Robervone Severina de Melo Nascimento e Vanderley Ziger

Membros: Alexandre Henrique Bezerra Pires, André Luiz Bomfim Ferreira, Araê Claudinei Lombardi, Carlos Mário Guedes de Guedes, Cássio Alves Pereira, Dione do Nascimento Torquato, Elisabeth Maria Cardoso, Ernesto Pereira Galindo, Fernando do Amaral Pereira, Francileia Paula de Castro, Humberto Thome Pereira, Jéssica da Silva Brito, Leonardo Penafiel Pinho, Lidiane Taverny Sales, Luís Henrique Silva de Sousa, Michela Katiuscia Calaça Alves dos Santos, Saiane Moreira dos Santos, Samuel de Albuquerque Carvalho, Sarah Luiza de Souza Moreira, Sebastião Machado Oliveira, Silvio Isoppo Porto e Valdir Mendes Barranco

Assessor Administrativo: Diego Donizetti Gonçalves Machado

Relator: Iracema Ferreira De Moura

Desenvolvimento Regional

Coordenação: Camilo Santana, Esther Bemerguy de Albuquerque, Gervásio Maia, Guilherme Santos Mello, Helder Barbalho, Jonas Paulo de Oliveira Neres, José Ricardo, Júlio Cesar, Leandro Grass, Marília Arraes, Milton Coelho, Newton Cardoso Jr, Otto Alencar, Paulo Guedes, Professora Marcivânia, Raimunda Nonata Monteiro, Randolph Rodrigues, Rogério Carvalho e Tania Barcelar de AraújoAndré Lara Resende

Membros: Adão Francisco de Oliveira, Adolfo Neto, Adriana Melo Alves, Carlos Jeha Kayath, Fernando de Aquino Fonseca Neto, Inácio Cavalcante Melo Neto, Inaldo Seixas Cruz, Irani Braga Ramos, José Hilário Gonçalves Marques, Júlio Flávio Gameiro Miragaya, Kátia Paulino dos Santos, Leandro Freitas Couto, Leonardo Leite de Souza, Luiz Euclides Barros Feio, Maurílio de Abreu Monteiro, Paulo Roberto Lamac Junior, Raimunda Nonato Monteiro, Raphael Sodré Cittadino, Sérgio Cadó Prado, Vanessa Graziotin e Viviane Moura Bezerra

Assessor Administrativo: Luciano Maduro Alves De Lima

Relator: Ricardo Antônio De Souza Karam

Desenvolvimento Social

Coordenação: André Quintão Silva, Carol Dartora, Dulce Miranda, Isabela Giordano Gil Moreira, Márcia Helena Carvalho Lopes, Patrus Ananias de Sousa, Reinaldo Takarab, Renato Sérgio Jamil Maluf, Simone Nassar Tebet, Teresa Nelma, Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello e Washington Quaquá

Membros: Adriana de Souza de Lima, Adriana Veiga Aranha, Anna Karla da Silva Pereira, Eliane Aquino Custódio, Erick Brigante Del Porto, Eutalia Barbosa Rodrigues Naves, Ieda Maria Nobre de Castro, Jucimeri Isolda Silveira, Laura Muller Machado, Leandro Teodoro Ferreira, Letícia Bartholo de Oliveira e Silva, Lilian dos Santos Rahal, Marcílio Marquesini Ferrari, Margarete Cutrim Vieira, Maria Luiza Amaral Rizzoti, Maria Valdênia Santos de Souza, Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha, Raul Ristow Krauser, Rodrigo Morais Lima Delgado, Simone Aparecida Albuquerque e Vinícius de Oliveira Botelho

Assessor Administrativo: Vitor Leal Santana

Relator: Camile Marques Sahb

Direitos Humanos

Coordenação: Ariel Castro Alves, Duda Salabert, Eliane Aquino Custódio, Emídio Pereira de Souza, Isabela Henriques, Janaina Oliveira, Luiz Alberto Melchert de Carvalho e Silva, Margarida Cristina de Quadros, Maria do Rosário Nunes, Maria Luiza Moura Oliveira, Maria Vitória Benevides, Rejane Dias, Rubens Linhares Mendonça Lopes, Sílvio Luiz de Almeida, Talíria Perrone e Wellington Pereira da Silva

Membros: Gabriel dos Santos Rocha, Ana Cristhina de Oliveira Brasil, Azilton Ferreira Viana, Bruno Renato Nascimento Teixeira, Carlos David Becharra, Caroline Dias dos Reis, Denis Soares dos Santos, Eric Sousa Moura, Érica Pimentel de Sant’Ana Dourado, Gil Ferreira da Silva Neto, João Alves de Souza Júnior, Juliet Neves Matos, Laíssa da Costa Ferreira, Luís Alberto Silva dos Santos, Marcelo Uchôa, Mary Celia Vaz Cruz, Mauricio da Silva de Moraes Junior, Miriam Garcez Marroni, Neuza Pivato, Nilmário de Miranda, Paulo Iles, Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara, Renato Simões, Rita Cristina de Oliveira, Tássia Rabelo de Pinho, Tathiane Aquino de Araújo e Vicente de Paula Faleiros

Assessor Administrativo: Teresa Labrunie Calmon Soares

Relator: Emidio De Souza

Economia

Coordenação: André Lara Resende, Nelson Henrique Barbosa Filho e Pérsio Arida

Assessor Administrativo: Kathyana Dantas Machado Buonafina

Relator: Fabio Franco Barbosa Fernandes

Educação

Coordenação: Alexandre Schneider, Alice Portugal, Ana Pimentel, Cláudia Maria Costin, Claudio Alex Jorge da Rocha, Daniel Tojeira Cara, Danilo Cabral, Fátima Cleide Rodrigues da Silva, Getúlio Marques Ferreira, Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho, Idilvan Alencar, José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, José Henrique Paim Fernandes, Karin Adriane Hugo Lucas, Loiane de Sousa Tavares, Luiz Cláudio Costa. Macaé Maria Evaristo dos Santos, Maria Alice Setubal, Maria Aparecida da Silva Bento, Maria Teresa Leitão de Melo, Monica Sapucaia Machado, Paulo Gabriel Soledad Nacif, Priscila Cruz, Reginaldo Veras, Ricardo Marcelo Fonseca e Rosa Neide Sandes de Almeida

Membros: Alexandre André dos Santos, Alexandre Martins Vidor, Ana Abreu, Anita Gea Martinez Stefani, Carina Vitral Costa, Carlos Augusto Abicallil, Claudia Pereira Dutra, Cleunice Matos Rehem, Danilo de Melo Souza, Diogo Jamra Tsukumo, Gastão Dias Vieira, Gregório Durlo Grisa, Irineu Colombo, Jaana Flávia Fernandes Nogueira, João Bernardo Bringel, Jonas Dezidoro da Silva Filho, Juliana Daudt Brizola, Leonardo Osvaldo Barchini Rosa, Madalena Guasco Peixoto, Maria Amélia, Maria Selma de Moraes Rocha, Marta Wendel Abramo, Rita de Cássia de Freitas Coelho, Rodrigo Connor Dindo, Walisson Maurício de Pinho Araújo, Yann Evanovick Leitão Furtado e Zara Figueiredo Tripodi

Assessor Administrativo: Loyane De Sousa Tavares

Relator: Arnóbio Marques De Almeida Júnior

Esporte

Coordenação: Aliel Machado Bark, Ana Beatriz Moser, Edson Antônio da Silva (Edinho Silva), Gislene Alves do Amaral, José Luiz Ferrarezi, Leila do Volei, Marcelo Medeiros Carvalho, Maria Isabel Barroso Salgado Alencar, Marta de Souza Sobral, Mizael Conrado de Oliveira, Nádia Campeão, Raí Souza Vieira de Oliveira e Verônica Silva Hipólito

Membros: Emerson Márcio Vitalino, Fernando Mesadri, Flávio de Campos, Isadora Louzada Hugueney Lacava Delmont e Shirley Torres de Araújo

Assessor Administrativo: José Armando Fraga Diniz Guerra

Relator: Rogério Da Veiga

Igualdade Racial

Coordenação: Daiana Santos, Dandara Tonantzin, Douglas Belchior, Givânia Maria da Silva, Ieda Leal de Souza, Janice Ferreira da Silva (Preta Ferreira), Martivs das Chagas, Nilma Lino Gomes, Thiago Tobias e Yuri Santos Jesus da Silva

Membros: Daiana Santos, Dandara Tonantzin Silva Castro, Eloi Ferreira de Araújo, Gabriela Cruz da Silva Lima, Henrique Cardoso Oliveira, Isabelle Aline Lopes Picelli, Lívia Duarte Puty, Luis Gustavo Magnata Silva, Maria Inês da Silva Barbosa, Maria Olivia Santana, Matilde Ribeiro, Nestor José Maria Neto, Roberto Carlos da Silva Borges, Tiago Cantalice da Silva Trindade e Valneide Nascimento dos Santos

Assessor Administrativo: Maria Aparecida Chagas Ferreira

Relator: Artur Sinimbu Silva

Indústria, Comércio e Serviço

Coordenação: André Ceciliano, André Passos Cordeiro, Carolina Martins de Araújo, Germano Rigotto, Jackson Schneider, José Henrique da Silva, José Neto, Luciano Coutinho, Marcelo Ramos, Mauro Borges Lemos, Paulo Feldman, Paulo Okamoto, Rafael Lucchesi, Sidney Leite, Tatiana Conceição Valente, Uallace Moreira Lima e Zenaide Maia

Membros: Denis Scaramussa Pereira, Domingos Leonelli, Eduardo Serrano, Felipe Augusto Machado, Fernando Lourenço Nunes Neto, Fernando Pimentel, Jackeline Rocha, João Alberto de Negri, Margarete Maria Gandini, Mariano Laplane, Rafael de Sá Marques e Samy Kopit Moscovitch

Assessor Administrativo: Viviane Aparecida Da Silva Varga

Relator: Carolina Martins De Aragão

Infraestrutura

Coordenação: Acir Gurgacz, Alexandre Silveira de Oliveira, Edilásio Júnior, Fernandha Batista da Silva, Gabriel Muricca Galípolo, Henrique Fontana, José Geraldo Torres da Silva, José Priante, Marcus Benicio Foltz Cavalcanti, Maria do Carmo Rebouças da Cruz, Mauricio Muniz Barreto de Carvalho, Paulo Roberto Severo Pimenta, Sebastião Oliveira e Vinicius Marques de Carvalho

Membros: Alexandre Cesar Discioli, André Almeida Morais, Andréa Vieira Andreis, Arilson Maroldi Chiorato, Carlos Antônio Rocha de Barros, Eduardo Dutra Brandão Cavalcante, Fábio Vasconcelos, Francisco Martins, Hermes Lomanto Vaz Sampaio, Hideraldo Luiz Caron, João Paulo Bittar Hamú Nogueira, José Augusto da Fonseca Valente, Mauro Santos Silva, Ogarito Borgias Linhares e Roberto Nami Garibe Filho

Assessor Administrativo: André Luiz Lara Resende Saraiva

Relator: Miriam Aparecida Belchior

Justiça e Segurança Pública

Coordenação: Adriana Accorsi, Andrei Passos Rodrigues, Camila Caldeira Nunes Dias, Caroline Proner, Cristiano Zanin Martins, Fabiano Contarato, Flávio Dino, Gabriel de Carvalho Sampaio, Jaqueline Sinhoretto, Jones Moura, Márcio Fernando Elias Rosa, Marco Aurélio de Carvalho, Marta Rodrigues de Assis Machado, Omar Aziz, Paulo Teixeira, Pierpaolo Bottini, Sheila Santana de Carvalho, Tadeu Alencar, Tamires Gomes Sampaio, Valtenir Pereira e Wadih Damous

Membros: Abdael Ambruster, Bruna Roberta Wessner Longen, Daniel Henrique Costa de Barros, Elizeu Soares Lopes, Estela Aranha, Fabricio Silva Rosa, Flavio Emiliano Moreira Damião Soares, Isabel Seixas de Figueiredo, João Octacilio Silva Neto, Luciano Antonio da Silva, Patricia Nunes, Pedro Paulo Chaves Mattos, Renato Oliveira Ramos, Roberto Uchôa de Oliveira Santos, Rodrigo Farias, Ronaldo Teixeira da Silva e Silvia Alyne Soares de Sousa

Assessor Administrativo: Ricardo Lins Horta

Relator: Marivaldo De Castro Pereira

Juventude

Coordenação: Bruna Chaves Brelaz, Gabriel Medeiros de Miranda, Kelly dos Santos Araújo, Marcus Vinícius Barão Rocha, Miguel Ângelo, Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira, Neilson Amaral Marques, Nilson Florentino Júnior, Sabrina Oliveira Santos e Tiago Augusto Morbach

Membros: Bruna Paola Castro Lima, Camila Bazachi Jara, Flávio Eduardo da Silva Assis, Gustavo Henrique Lobo da Gama, Helena Wendel Abramo e Luiza Foltran Aquino

Assessor Administrativo: Fábio Kobol Fornazari

Relator: Jiberlandio Miranda Santana

Meio ambiente

Coordenação: Alessandro Molon, Carlos Minc Baumfeld, Célio Studart, Izabella Monica Vieira Teixeira, João Carlos Barcelar, Jorge Ney Viana Macedo Neves, José Carlos Lima da Costa, Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, Marilene Corrêa da Silva Freitas, Nilton Tatoo, Pedro Ivo de Souza Batista, Rodrigo Agostinho e Silvana Vitorassi

Membros: Alexandre Araújo Costa, Alexandre Silva Saraiva, Arnaldo Jordy Figueiredo, Clarissa Costalonga e Gandeur, Cricielle Aguiar Muniz, Francisco Gaetani, Jair Schmitt, Jorge Gomes de Oliveira Brand, Naiara Raiol Torres, Paulo Emilio Dantas Nazaré, Roberto Cabral Borges e Wellington Lourenço de Almeida

Assessor Administrativo: Henrique De Vilhena Portella Dolabella

Minas e Energia

Coordenação: Anderson Adauto Pereira, Carlos Zarattini, Deyvid Bacelar, Fernando Dantas Ferro, Giles Azevedo, Guto Quintela, Ikaro Chaves, Jean Paul Prates, Magda Chambriard, Mauricio Tolmasquim, Nelson Hubner, Odair Cunha, Robson Sebastian Formica e William NozakiCarlos Minc Baumfeld

Membros: Cristian Raul Juchum, Delvechio de Sousa Pereira, Isabela Martins, Luciano Boito e Sinésio Campos

Assessor Administrativo: Carlos Augusto Amaral Hoffmann

Relator: Rodrigo Pimentel Ferreira Leão

Mulheres

Coordenação: Aava Santiago Aguiar, Anielle Franco, Anne Karolyne Moura de Souza, Aparecida Gonçalves, Eleonora Menicucci de Oliveira, Maria Helena Guarezzi, Roberta Eugênio, Roseli Faria, Sandrali de Campos Bueno e Vilma Maria dos Santos Reis

Membros: Ana Paula Siqueira, Analine Almeida Specht, Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha, Camila Fidelis Maia, Camila Rocha Firmino, Cristiana Santos de Araújo Almeida, Déborah Amorim de Souza Carvalhido, Edneide Arruda Pereira, Elaine de Melo Xavier, Gabriela Oliveira de Andrade, Irina Abigail Teixeira Storni, Loreny Mayara Caetano Roberto, Marcelle Decothe da Silva, Maria José Morais Costa, Miguelina Vechio, Misiara Cristina Oliveira, Niege Pavani Rodrigues, Olgamir Amancia Ferreira, Renata Leite, Vera Lucia Lemos Soares e Vivian Oliveira Mendes

Assessor Administrativo: Eliana Magalhães Graça

Relator: Ana Clara Ferrari Nascimento

Pesca

Coordenação: Altemir Gregolin, Antônia do Socorro Pena da Gama, Carlos Alberto da Silva Leão, Carlos Alberto Pinto dos Santos, Cristiano Wellington Norberto Ramalho, Ederson Pinto da Silva e Flávia Lucena Frédou

Membros: Adayze Bussolani, Agnaldo Hilton dos Santos, Carlos Cesar de Mello Junior, Carolina Doria, Danielle de Bem Luiz, Dauro Leme do Prado, Edvando Soares de Araujo, Enox de Paiva Maia, Fábio Bernardino, Flávio Diniz Gaspar Lontro, Francisco Medeiros, Josana Pinto da Costa, Luís Gustavo Cardoso, Maria José Pacheco, Mario Luis Gomes Soares, Marizélia Carlos Lopes, Marly Lucia da Silva Ferreira, Nilmar Silva da Conceição, Nilton Rodrigues e Regis Portari

Assessor Administrativo: Rafael Martins Dias

Relator: João Felipe Nogueira Matias

Planejamento, Orçamento e Gestão

Coordenação: Antônio Correia de Lacerda, Élvio Lima Gaspar, Enio Verri, Esther Dweck, Márcio Gimene, Márcio Pochmann. Mauro Benevides. Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos, Pedro Paulo, Renildo Calheiros e Rodrigo Alves Teixeira

Membros: Adauto Modesto Junior, Carlos Kléber de Souza Chaves, Celina Pereira, Clara Maria Guimarães Marinho Pereira, Cláudio Puty, Eduardo Rodrigues da Silva, Edy César dos Passos, José Luiz Oureiro, Juliane Espirito Santo, Lúcio Fábio Araújo Guerra, Marcela Coelho Monteiro, Patrícia Lima Sousa, Paulo Marques e Pedro Helena Pontual Machado

Assessor Administrativo: Núbia Nette Alves Oliveira De Castilhos

Relator: Rodrigo Alves Teixeira

Povos originários

Coordenação: Antônio Fernandes de Jesus Vieira, Benki Piyãko,(Benki Ashaninka), Célia Nunes Correa (Célia Xakriabá), Davi Kopenawa Yanomami, Eunice Antunes, João Pedro Gonçalves da Costa, Joênia Batista de Carvalho, Juliana Cardoso (Terena), Kleber Luiz Santos dos Santos, Luiz Henrique Eloy Amado, Marcio Augusto Freitas de Meira, Marivelton Baré, Ricardo Weibe Nascimento Costa, Sônia Bone de Souza Silva Santos, conhecida como Sônia Guajajara e Tapi Yawalapiti

Membros: Adriana Soares Carvalho, Alvaro Luiz Travassos de Azevedo, Braulina Aurora, Cacique Cau, Clovis Moreira Saldanha, Cristiano Marioto, Dionedison Demecio Cândido, Elaine Jacome dos Santos Labes, Eliésio da Silva Vargas Marubo, Eriverto Vargas (Beto Marubo), Fabiano de Lima Silva, Hone Riquison Pereira Sobrinho, Jecinaldo Barbosa Cabral, Jerry Adriane Santos de Jesus, Juliana Tupinambá, Leonardo Lenin Covezzi do Val dos Santos, Luzia Silva Matos, Marcos dos Santos, Marcos Vesolosquzki, Maria Augusta Assirati, Naldo Tembé, Otoniel Ricardo, Paulino Montejo Silvestre, Quenes Silva Gonzaga, Raimundo Nonato Pereira Silva, Tani Rose Ribeiro, Tereza Arapium e Ubirajara Sompré

Assessor Administrativo: Luana Machado De Almeida

Relator: Lucia Alberta Andrade De Oliveira

Previdência Socia

Coordenação: Alessandro Antônio Stefanutto, Eduardo Fagnani, Fabiano Silva dos Santos, Jane Berwanger, José Pimentel, Luiz Antônio Adriano da Silva, Maria Arraes e Ricardo Silva

Membros: Alberto Carlos Freitas Alegre, Deomar Adriano Gmach, Evandro José Morello, Filipe Nogueira da Gama, Francisco José Freire Ribeiro, Gustavo Beirão Araújo, José Ricardo Pontes Borges, Leandro Brito Lemos, Luiz Antônio Adriano da Silva, Paulo Vitor Nazario Sermann, Pedro Luis Totti, Renata Gomes Alcoforado, Ricardo Pena Pinheiro, Sérgio Roberto Hall Brum de Barros, Tiago Adami e Tonia Andrea Inocentini Galleti

Assessor Administrativo: Natália Ferreira Weber

Relator: Jane lucia wilhelm berwanger

Relações Exteriores

Coordenação: Aloysio Nunes Ferreira Filho, Arlindo Chinaglia, Celso Amorim, Cristovam Buarque, Monica Valente, Pedro Vieira Abramovay e Romênio Pereira

Membros: Adriana Erthal Abdenur, Alessandra Cabral dos Santos Nilo, Ana Lucia Martins Lobato, Fátima Vianna Mello, Karine de Souza Silva, Maria Elisa Teófilo de Luna, Maria Regina Soares de Lima, Maria Silvia Portela de Castro, Michel Adriano Szurkalo, Pedro da Silva Barros, Saulo Antonio Dias dos Santos e Silvio José Albuquerque e Silva

Assessor Administrativo: Audo Araújo Faleiro

Relator: Frederico De Morais Andrade Coutinho

Saúde

Coordenação: Ademar Arthur Chioro dos Reis, Alexandre Rocha Santos Padilha, Bruno Farias, Chico D’angelo, Daniel Soranz, Dimas Gadelha, Eduardo Costa, Fernando Zasso Pigatto, Humberto Sérgio Costa Lima, Jorge Solla, Lúcia Regina Florentino Souto, Luciano Ducci, Ludhmila Abrahão Hajjar, Maria do Socorro de Souza, Miguel Srougi, Nisia Veronica Trindade Lima, Regina Fátima Feio Barroso, Roberto kalil Filho e Weliton Prado

Membros: Adriano Massuda, Alethele de Oliveira Santos, Ana Paula Menezes Soter, Angelita da Rosa, Eliane Aparecida da Cruz, Fausto Pereira dos Santos, Florentino Junio Araujo Leonidas, Giliate Cardoso Coelho Neto, Hermano Albuquerque de Castro, Lenildo Dias de Morais, Lumena Almeida Castro Furtado, Márcia Aparecida do Amaral, Maria Fabiana Damasio Passos, Nesio Fernandes de Medeiros Junior, Silvana Souza da Silva Pereira e Thiago Lopes Cardoso Campos

Assessor Administrativo: Leandro Pinheiro Safatle

Relator: José Gomes Temporão

Trabalho

Coordenação: Adilson Araújo, Afonso Motta, André Calixtre, Clemente Gantz Lucio, Daniel Almeida, Fausto Augusto Júnior, Laís Abramo, Miguel Torres, Patrícia Vieira Trópia, Ricardo Patah, Rogério Correia, Sérgio Nobre e Vicentinho

Membros: Alessandra Silva Gadelha, Antonio Fernandes Dos Santos Neto, Daniel Teixeira, Davi Zaia, Davidson Magalhaes, Edson Carneiro Da Silva, Eneida Dutra, José Gozze, José Ribeiro, Marcelo Panella, Marilane Teixeira, Messias Mello, Moacyr Roberto Tesch Auersvald, Nilza Pereira De Almeida e Tatiana Silva

Assessor Administrativo: Alessandro Ferreira Dos Passos

Relator: Sandra Brandão

Transparência, Integridade e Controle

Coordenação: Ailton Cardoso da Silva Júnior, Claudia Aparecida de Souza Trindade, Cléucio Snatos Nunes, Eugênio Josè Guilherme de Aragão, Jorge Rodrigo Messias, Juliano José Breda, Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito Filho, Luiz Carlos da Rocha, Manoel Caetano Ferreira Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Vânia Lúcia Ribeiro Vieira

Membros: Bernardo Antonio Machado Mota, Bruno Espiñeira Lemos, Carlos Camilo Capiberibe, Elvira Mariane Schulz, Flávio Rezende Dematté, Henrique Balduíno Machado Moreira, Lais Vanessa Carvalho de Figueiredo Lopes, Marcio Camargo Cunha Filho, Raphael Sodré Cittadino, Rui Magalhães Piscitelli e Sebastião Helvecio Ramos de Castro

Assessor Administrativo: Diogo Luiz Da Silva

Relator: Mauro De Azevedo Menezes

Turismo

Coordenação: André de Paula, Arialdo Pinho, Carina Câmara, Chieko Aoki, Felipe Carreras, Luis Tibé, Luiz Barretto, Marcelo Freixo, Marta Suplicy, Veneziano Vital do Rego e Zeca Dirceu

Membros: Paulo Roberto Lamac Junior, Toni Sando de Oliveira, Vicente José de Lima Neto, Alexandre Pereira Silva e Alencar Santana Braga

Assessor Administrativo: Eva Patricia Alvares Lopes

Relator: Jaqueline Gil