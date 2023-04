Joias: Governo Lula torna sem efeito exoneração de ex-secretário da Receita de Bolsonaro

BRASÍLIA - O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, tornou sem efeito a portaria que exonerou a pedido o ex-secretário do órgão Julio Cesar Vieira Gomes. Gomes solicitou a exoneração dos quadros da instituição após envolvimento no caso que investiga a entrada ilegal no País de joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle pelo regime da Arábia Saudita, revelado pelo Estadão.

Barreirinhas vai avaliar se Julio Cesar pode mesmo ser exonerado, uma vez que há procedimentos investigatórios em andamento. Conforme apurou a reportagem, o secretário vai consultar formalmente a corregedoria do órgão.

A portaria da exoneração de Julio Cesar Vieira Gomes tem data do dia 5 de abril, mas foi publicada somente nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União. A portaria tornando sem efeito a exoneração (ou seja, como se o ato anterior não tivesse existido), assinada por Barreirinhas, tem a data desta segunda-feira, 10.

Joias de R$ 16,5 milhões doadas a Michelle Bolsonaro e apreendidas pela Receita Federal após tentativa de entrada ilegal no País. Foto: DIV / DIV

O pedido de exoneração da carreira ocorreu depois de Vieira depor na PF, na semana passada, no mesmo dia de Bolsonaro. Como mostrou o Estadão, Julio Cesar, indicado para o cargo pelo ex-presidente, fez pressão sobre os servidores públicos para liberar as joias detidas na alfândega de Guarulhos. A pressão envolveu atos extraoficiais que, no cargo de comando da Receita, jamais poderiam ser utilizados.

Então secretário da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes participa de 'live' do Ministério da Economia, em dezembro do ano passado; Gomes prestou depoimento à PF no início de abril sobre o caso das joias, revelado pelo Estadão. Foto: Edu Andrade/Ascom/ME

O Estadão apurou que, para conseguir liberar as joias estimadas em até R$ 16,5 milhões e enviá-las ao então presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michelle Bolsonaro, Gomes pressionou servidores de diversos departamentos, por meio de mensagens de texto enviadas por aplicativos como WhatsApp, gravou áudios, fez telefonemas e encaminhou e-mails sobre o assunto. A pressão chegou também a subsecretários do órgão.

Em um dos áudios aos quais a reportagem teve acesso, Gomes pede que um servidor acesse outro departamento do órgão federal – a Coordenação-Geral de Programação e Logística (Copol) – e passe seu contato para o responsável da área, sob o argumento de que precisa explicar o caso da retenção das joias enviadas a Michelle Bolsonaro e que se trata de um item que “faz parte do gabinete pessoal” da Presidência da República. “É do presidente da República. Existe um gabinete pessoal, é um órgão que ele criou.”

Os atos do ex-secretário resultaram em denúncias levadas à Corregedoria do Ministério da Fazenda. O Estadão apurou que, por meio da Superintendência da Receita Federal de São Paulo, funcionários da Receita que sofreram pressão do ex-chefe decidiram registrar uma representação junto ao departamento da Fazenda, para que esses atos sejam investigados. A denúncia é assinada pelo comando da superintendência e os delegados da alfândega de Guarulhos.

Vieira Gomes foi nomeado para comandar a Receita em dezembro de 2021. Ele substituiu José Tostes, que perdeu o cargo após a tentativa de integrantes do governo Bolsonaro de entrar ilegalmente no País com as joias da então primeira-dama Michelle Bolsonaro.