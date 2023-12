Tarcísio pega empréstimo de US$ 480 milhões com o BID para melhoria de rodovias; dívida é de 25 anos

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou um financiamento de US$ 480,1 milhões (R$ 2,3 bilhões em valores atuais) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo (PIRSP). O governo terá 24 anos e seis meses para pagar o empréstimo. Além desse valor, o Executivo estadual investirá US$ 206 milhões, cerca de R$ 1 bilhão, no projeto.

O dinheiro será utilizado na reabilitação de 470 quilômetros de rodovias transversais que ligam pontos do Estado sem passar pela capital, fazendo a integração delas com outras que cortam a cidade de São Paulo.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo Foto: Werther Santana / Estadão

Com as obras, o governo pretende criar alternativas para facilitar o trânsito, inclusive em eventos como congestionamentos e bloqueios de rodovias.

Essa será a terceira fase do programa. O financiamento total do banco é de US$ 1,4 bilhão, com US$ 618 milhões de contrapartida do Estado.

O projeto prevê a criação de pontos de recarga para veículos elétricos, a instalação de Wi-Fi e a construção de ciclovias.

O governador também tem mirado nas privatizações e parcerias com iniciativa privada para entregar obras. Nesta semana, Tarcísio disse à Coluna do Estadão que “investimento privado é motor do desenvolvimento”, quando a anunciou que pretende fazer 13 leilões do Programa de Parceria de Investimentos em 2024 na Bolsa de Valores de São Paulo.

A primeira ida à B3 está prevista para 29 de fevereiro, para o leilão do TIC - Trem Intercidades, que ligará a capital paulista até Campinas.