Governo Tarcísio é avaliado como bom ou ótimo por 41% e como ruim ou péssimo por 22% , diz Datafolha

Apesar do crescimento na rejeição, a aprovação do republicano é maior que do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado. 38% consideram o mandato do petista ruim ou péssimo e 29% o avaliam como bom ou ótimo.

Os resultados de Tarcísio essa altura do governo são piores do que os de Geraldo Alckmin e José Serra, em períodos semelhantes das gestões anteriores. Serra tinha avaliação positiva de 53% em março de 2009. Já Alckmin registrava 60% após dois anos de governo, em dezembro de 2004, e de 52% em junho de 2013, com dois anos e meio de seu segundo mandato.