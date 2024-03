Governo Tarcísio transfere capitães e tenentes da Polícia Militar de SP após movimentar coronéis

O Estado Maior da Polícia Militar de São Paulo realizou, nesta segunda-feira, 11, 47 movimentações de capitães e tenentes. A medida foi tomada menos de três semanas depois do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter trocado o subcomandante da PM e transferido coronéis, no que foi visto por um grupo insatisfeito na corporação como uma tentativa de interferência política do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL).

PUBLICIDADE As movimentações envolveram 28 capitães e 19 tenentes, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. Em nota, a secretaria afirmou que os critérios são “estritamente técnicos” com o objetivo de melhorar a atuação policial. “A Secretaria da Segurança Pública informa que desde o início do ano uma série de promoções por mérito e movimentações de rotina têm sido efetivadas junto às polícias Civil, Militar e Técnico-Científica do Estado. Tais medidas são planejadas e executadas a partir de critérios estritamente técnicos com o objetivo de aprimorar constantemente a atuação policial, com foco especial no combate ao crime organizado, e reforçar a segurança de toda a população”, afirmou a pasta.

Governo Tarcísio fez novas movimentações em oficiais da Polícia Militar de São Paulo Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Foram 28 transferências por “conveniência de serviço” e uma por conveniência própria, ou seja, a pedido do 1º tenente que a solicitou. Além disso, outros 18 oficiais foram passados a adido. Isso ocorre quando não há vaga no quadro efetivo do órgão para determinada patente.

O órgão com mais alterações foi o Centro de Inteligência da Polícia Militar (CIPM): cinco capitães deixaram seus postos, enquanto outros cinco, além de um tenente, foram designados para cargos no departamento. O CIPM é um dos órgão mais importantes da corporação.

Em fevereiro, o então comandante, coronel João Luis Minghetti Costa, foi transferido para a assessoria da PM na Prefeitura de São Paulo, um cargo distante do dia a dia da corporação. Ele foi substituído pelo coronel Pedro Luís de Souza Lopes, ex-integrante da Rota.

À época das trocas entre os coronéis, uma fonte ligada ao Palácio dos Bandeirantes disse que Tarcísio realizou as transferências para dar fluxo à mobilidade de carreira na Polícia Militar. A expectativa é que o governador envie um projeto de lei à Alesp na qual proporá igualar as regras de promoção da Polícia Militar às do Exército.

Denúncia na ONU por violação de direitos humanos

O governo de São Paulo e a Polícia Militar têm sido pressionados por organizações de direitos humanos devido à atuação na Baixada Santista. Durante a Operação Verão, 39 pessoas morreram em confrontos com policiais. A operação foi deflagrada, como ocorre tradicionalmente, para reforçar a segurança no litoral paulista durante o período de maior movimentação turística, mas foi reforçada após dois policiais militares terem sido assassinados em confronto com criminosos.

As organizações da sociedade civil Conectas Direitos Humanos e Comissão Arns denunciaram o governo de Tarcísio no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo as entidades, há relatos de torturas, prisões forjadas e execuções sumárias durante a Operação Verão.

“Temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito (na Baixada Santista). A pessoa pode ir para a ONU, para a Liga da Justiça, para o raio que o parta, eu não estou nem aí”, respondeu Tarcísio ao ser questionado sobre a denúncia na sexta-feira.