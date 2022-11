Publicidade

As rodovias federais no Brasil ainda contam com 13 interdições ativas, quando o fluxo está parcialmente interrompido, e cinco bloqueios, quando o fluxo está totalmente interrompido, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal divulgada nesta terça-feira, 22. Os atos foram retomados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.

Os bloqueios ocorrem em quatro localidades do Estado do Mato Grosso: Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil:

⚠️Interdições: 13

❌ Bloqueios: 05



MT: Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso. pic.twitter.com/dicnnFT5RN — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 22, 2022

Como mostrou o Estadão, com os bloqueios nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal disparou para os superintendentes regionais da corporação uma mensagem informando sobre a necessidade de contingenciamento de manutenções em viaturas em razão de “limitações” do orçamento disponibilizado pelo governo Jair Bolsonaro para 2022. O documento indica classifica os serviços de manutenção preventiva, sem restrição, e estabelece serviços considerados não essenciais - que deverão ser autorizados pelo órgão em Brasília.