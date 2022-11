Grupos pró-Bolsonaro interditam Marginal Tietê em São Paulo

Publicidade

Um grupo de manifestantes pró-Bolsonaro interditou a Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna nesta segunda-feira, 31. Apoiadores do presidente estenderam uma faixa contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Companhia de Engenharia de Trafego (CET), a ação teve início por volta das 15h30. Neste momento, uma das faixas está liberada. Outras duas seguem ocupadas. A Polícia Militar acompanha o protesto.

Após a vitória de Lula, caminhoneiros organizaram bloqueios em diferentes estradas pelo País em protesto contra os resultados das urnas neste domingo, 30. A Polícia Rodoviária Federal informou nesta segunda-feira, 31, que até às 18h43 havia 236 pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em estradas em 20 Estados do País.

Caminhoneiros fecham pista da Marginal Tiete sentido Ayrton Senna Foto: Alex Silva/Estadão - 31/10/2022

Em São Paulo, há registros de protestos em três pontos de duas rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Na BR-116, nos trechos próximos a Pindamonhangaba e Embu das Artes, o tráfego está bloqueado nos dois sentidos, com registros de pneus incendiados. Já no trecho próximo ao município de Jacareí cerca de 30 manifestantes interromperam a pista sentido norte. A PRF negocia a liberação de uma das faixas.

Na BR-153, na região de São José do Rio Preto, 30 manifestantes se concentram à margem da rodovia. Outros pontos já foram liberados pela PRF.

“Desde ontem, quando surgiram as primeiras interdições, a PRF adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos”, disse a PRF.