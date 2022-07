Guarda municipal é assassinado em festa com tema do PT no Paraná e partido acusa bolsonarista

Um guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) foi morto a tiros no sábado (9) durante sua festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração com o tema do Partido dos Trabalhadores (PT). Marcelo Arruda era filiado ao PT e foi candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu nas eleições de 2020. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o atirador é José da Rocha Guaranho, um agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

Em nota oficial, o PT afirma que Arruda foi assassinado pelo homem identificado com o bolsonarismo, que, momentos antes do crime, havia interrompido a festa e ameaçado os presentes com uma arma na mão, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu. Conforme a nota e as declarações registradas no boletim de ocorrência, Marcelo Arruda foi abordado no estacionamento, quando o homem sacou a arma e começou a disparar. Arruda tentou se defender com sua arma funcional e houve troca de tiros. Ambos acabaram mortos.

O guarda civil Marcelo Arruda, de Foz do Iguaçu (PR), foi assassinado durante festa de aniversário com tema inspirado no PT. Foto: Reprodução

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se pronunciou em suas redes sociais. “Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda.”

Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. — Lula (@LulaOficial) July 10, 2022

Segundo imagens que circulam nas redes, a decoração da festa incluía uma bandeira com a foto de Lula com a faixa presidencial e os dizeres: “Pro Brasil voltar a sorrir”, além de um bolo decorado com a estrela do partido e outros adereços alusivos ao petismo. Arruda estava vestindo uma camisa com o rosto de Lula.

Em sua publicação, Lula também pediu “compreensão e solidariedade com os familiares” de José da Rocha Guaranho e sugeriu que ele foi influenciado pelo “discurso de ódio” do presidente Jair Bolsonaro.

“Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tenho, Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz.”

Já a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffman (PR), destacou que é uma tragédia “fruto da intolerância dessa turma” bolsonarista. “Nosso companheiro e amigo Marcelo Arruda, guarda municipal em Foz do Iguaçu, foi assassinado ontem em sua festa de 50 anos. Um policial penal, bolsonarista, tentou invadir a festa com arma. Trocaram tiros. Ambos morreram. Uma tragédia fruto da intolerância dessa turma.”

O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), que foi ministro de Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, também repudiou o que classificou como violência política, sem fazer qualquer referência direta ao caso, em manifestação na sua página oficial no Twitter. “Precisamos repudiar toda e qualquer violência com motivação política ou eleitoral. O Brasil não precisa disso.”

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse que o ódio político precisa “ser contido”, citando a morte de “dois pais de família” fruto de uma “guerra absurda, sem sentido e sem propósito”. “É triste, muito triste, a tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas.”

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) também se manifestou sobre o “brutal assassinato” em Foz do Iguaçu. “Este domingo amanheceu de luto após o assassinato brutal do companheiro Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Ele foi assassinado durante sua festa de aniversário de 50 anos. Minha solidariedade aos filhos, esposa e amigos. Esse não é o Brasil que conhecemos e amamos.”

Já Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a deputado federal por São Paulo, afirmou que o episódio é consequência do “legado de Jair Bolsonaro para o País”, com violência, ódio e morte. “ABSURDO! Bolsonarista assassina líder do PT em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Esse é o legado de Jair Bolsonaro para o país: violência, ódio e morte”, disse, em sua página oficial no Twitter.

O ex-governador do Maranhão e pré-candidato ao Senado Flávio Dino (PSB) destacou em suas redes sociais o desafio da Justiça Eleitoral, do Ministério Público e das forças policiais para proteger a democracia diante dos episódios de violência política, disseminada, segundo ele, pelo “bolsonarismo armamentista”. “A Justiça Eleitoral, o Ministério Público e as polícias estão diante de um gigantesco desafio: ajudar a garantir que a violência política, espraiada pelo bolsonarismo armamentista, não destrua a democracia brasileira.”

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), também culpou o “discurso de ódio estimulado pelo Presidente da República” pela tragédia em Foz do Iguaçu, e aproveitou para declarar apoio a Lula nas eleições de outubro. “A intolerância e o desamor são alimentos desse governo. Não é mais ser de esquerda ou ser de direita, ser conservador ou liberal. A luta agora é civilizatória”, disse, no Twitter. “Com esses valores civilizatórios preservados, voltaremos a disputar opinião, sem eles, perdemos tudo. Cada vez mais eu tenho certeza de que não há espaço para omissão pensando nas nossas próprias eleições. É preciso todo empenho para eleger Lula Presidente. É Lula ou a barbárie!”