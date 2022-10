Guedes vota e diz que está confiante em definição da eleição no 1º turno

Brasília – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou neste domingo, 2, que está “confiante” que a eleição presidencial será definida no primeiro turno.

O ministro votou no início da tarde na Escola Classe SMU, no Setor Militar Urbano, na capital federal. Guedes chegou ao local vestido com uma camisa da seleção brasileira.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o governo apresentar medidas econômicas ainda neste ano, o ministro respondeu apenas que a “economia vai ficar cada vez mais forte”.