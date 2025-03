Gusttavo Lima reforça apoio a Caiado, mas adia decisão sobre candidatura para 2026

O cantor Gusttavo Lima reforçou seu apoio ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a quem chamou de “amigo pessoal”, mas afastou qualquer envolvimento político neste momento. A declaração veio depois que Caiado sugeriu que os dois poderiam compor uma chapa presidencial nas eleições do próximo ano.

A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor, confirmou nesta quinta-feira, 6, a presença de Gusttavo Lima no evento de lançamento da pré-candidatura de Caiado à Presidência no dia 4 de abril, em Salvador (BA). No entanto, não houve confirmação sobre uma possível composição de chapa, tampouco filiação partidária do cantor. Apesar de demonstrar interesse em se candidatar, Gusttavo Lima não é filiado a nenhuma sigla.

Gusttavo Lima tem manifestado desejo de entrar na política desde o início do ano, quando anunciou sua intenção de disputar a Presidência. Foto: Augusto Albuquerque/Divulgação

PUBLICIDADE “Em relação a especulação sobre possível filiação partidária do cantor, enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado (de quem é amigo pessoal), não existindo definições sobre esse assunto. Reforçamos que Gusttavo Lima não tem partido, mas apoia o Governador do Estado de Goiás. Qualquer decisão por parte do cantor, somente será tomada em 2026″, afirma nota da empresa. Caiado citou nesta quarta-feira, 5, uma possível chapa entre ele e o cantor, mas afirmou que essa decisão deverá ocorrer somente no próximo ano. “Quanto a chapa vamos decidir em 2026. Agora, estamos acordados que vamos andar juntos, visitando os Estados e que tomaremos em 2026 uma decisão conjunta”, afirmou o governador ao Estadão. No momento, Caiado está inelegível, condenado pela Justiça Eleitoral de Goiás por abuso de poder político.

Gusttavo Lima estava em Santa Catarina quando o governador fez o anúncio. O sertanejo visitou o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que apoiou publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

O cantor tem manifestado desejo em entrar na política desde o início do ano, quando anunciou sua intenção de disputar a Presidência. Além de Caiado, o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) também demonstrou interesse em uma possível aliança política com Gusttavo Lima.

Marçal admitiu a possibilidade de compor uma chapa com o músico, desde que seja cabeça de chapa. Os dois chegaram a se reunir em Miami no último mês. À Coluna do Estadão, Marçal afirmou que eles decidiram tomar ações conjuntas.

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas revelou que 65,7% dos eleitores brasileiros rejeitam a candidatura de Gusttavo Lima à Presidência.

