Gusttavo Lima visitou Luciano Hang em dia de anúncio de ‘parceria’ com Caiado para 2026

Gusttavo Lima e Hang registraram o encontro em postagens no Instagram. Nos stories, o cantor aparece com funcionários da rede de lojas, que, uniformizados, entoam canções sobre o trabalho na Havan. Ele também mostrou parte do estoque no centro de distribuição da rede, andou de patinete pelas instalações e cantou alguns de seus sucessos.

Luciano Hang publicou em seu perfil um vídeo em que recepciona o “Embaixador”, como o músico também é conhecido. “O ‘véio da Havan’ está recebendo o Embaixador querido por toda a população brasileira. Ele veio conhecer um pouco da nossa empresa e para a gente conversar, vai ser um prazer”, diz Hang na publicação.