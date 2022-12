'Habeas corpus devem ser prioridade', diz chefe da OAB

Presidente da OAB defende que tribunais superiores devem encontrar uma forma de julgar mais rapidamente os habeas corpus. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

"Os tribunais superiores devem encontrar mecanismos para uma agilidade maior nos julgamentos de habeas corpus, notadamente nos casos de prisões", disse ao Estado o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia.

Ele prevê que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), por 6 a 5, de permitir a prisão já a partir da segunda instância, vai aumentar significativamente o número de HCs. "A sistemática de decisão tem de ser mais objetiva, estabelecer prioridades", afirmou.

Bate na mesma tecla o advogado criminalista José Roberto Batochio: "O HC é o bem mais importante e fundamental do patrimônio jurídico do ser humano, e como tal deveria merecer prioridade na Corte'. Entre os muitos clientes de Batochio estão hoje três ilustres acusados na Operação Lava Jato: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci.

Batochio diz acreditar que a quantidade de habeas corpus no STF é reflexo, principalmente, do grande volume de feitos que chegam lá (81.329 registrados até a quinta-feira passada). "Já tive habeas corpus que demorou cinco anos para ser julgado", disse. "Não há o que fazer, a não ser reclamar e esperar."

Autor de A Modernização do Direito Penal Brasileiro, o professor Rafael Mafei lembra que o próprio STF tem tomado medidas para restringir o afluxo de habeas corpus – entre elas algumas súmulas que limitam o ingresso do recurso. "O mais eficaz, para o sistema jurídico como um todo, é diminuir, na origem, as ilegalidades que suscitam o habeas corpus", diz Mafei.

Ele cita, como exemplo positivo, as audiências de custódia, em que presos em flagrante são levados à presença do juiz em 24 horas, para que ele avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. "Evita muitas prisões desnecessárias e, consequentemente, dispensa os habeas corpus que contra elas seriam impetrados", diz.

Publicidade

Exemplo. Mafei também citou, como exemplo a ser mais bem observado, a grande reforma do processo penal ocorrida no Chile, entre 2000 e 2005. O destaque é que o processo passou a ser todo oral, presidido por um juiz de garantia, o que o deixou muito rápido e desburocratizado, com a duração média de pouco mais de cem dias. "Com isso, não há nem sequer margem para questionamentos reiterados via habeas corpus, pois as eventuais ilegalidades são sanadas nos atos processuais subsequentes", diz.

O professor observa que os níveis de urgência de um HC são diferentes – o de quem está preso, por exemplo, é obviamente maior –, mas concorda que é excessivo o que chama de "tempo de represamento” no STF. “Ministros que demoram muito acima da média, em relação aos demais, deveriam ser cobrados pelos presidentes das turmas e do próprio Tribunal", diz.