Hackers invadem site do PT e publicam foto de ex-ator pornô: ‘Kid Bengala seria melhor presidente’

O site do PT foi alvo de um ataque hacker na madrugada deste domingo, 29. Os responsáveis pela invasão alteraram a página inicial, substituindo as informações do partido por uma foto do ex-ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como ‘Kid Bengala’. Além disso, havia uma série de mensagens com críticas à sigla e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “E aí, PT! Como está, roubando muito aí?”, dizia o texto.

Os hackers se identificaram com os codinomes “m4conha”, “bengalinha”, “bengalão” e “king1njury”. Eles também postaram um link que dá acesso a um site de pornografia e escreveram que o ex-ator pornô “seria um melhor presidente!”, junto à hashtag #ForaLula.

Leia também Flamenguista, Janja assiste à final da Supercopa no Mané Garrincha

Mensagem deixada no site do PT após ataque hacker. Foto: Reprodução

Em nota, o partido afirmou que o ataque foi superficial, sem prejuízo aos dados do site. “Não houve apropriação ou perda de nenhuma informação (...) Os dados do site são e estão protegidos, de acordo com as regras de segurança exigidas”, disse a legenda na tarde deste domingo.

O site já estava restabelecido no fim da manhã deste domingo.

O partido também associou a invasão a “ataques sistemáticos” sofridos durante a campanha de Lula à Presidência. “É a reação diante do alcance, do engajamento e do papel cumprido pelo site e o conjunto de ferramentas de comunicação integrada do PT”, acrescenta a nota.