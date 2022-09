Haddad cancela agenda em Presidente Prudente em razão de ameaças em grupos de WhatsApp

Candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) cancelou sua agenda na cidade de Presidente Prudente, na manhã desta quarta-feira, 7, por motivos de segurança.

A campanha afirma, em comunicado divulgado à imprensa, ter tomado conhecimento de mensagens veiculadas em grupos de WhatsApp da região com “ameaças explícitas à passagem do candidato na cidade”.

Após tomar conhecimento das ameaças, a campanha do petista afirma ter lavrado boletim de ocorrência na Polícia Civil e enviado um ofício à PM por meio do qual solicitou providências contra os autores das ameaças.

Haddad concederia entrevista ao vivo para a TV Fronteira (afiliada da Rede Globo), às 11h45, como parte da rodada de sabatinas.

“Diante das ameaças, que colocavam em risco inclusive a integridade da equipe, a coordenação optou por declinar do convite da emissora, mas se colocou à disposição para encontrar uma solução desde que a segurança do candidato esteja garantida”, afirma a campanha do ex-prefeito, por meio de nota.