Haddad defende criação de Controladoria para evitar corrupção, caso eleito governador

O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), defendeu, em sabatina à Rede Globo nesta quarta-feira, 14, a criação de uma controladoria para evitar possíveis casos de corrupção, caso eleito. Questionado sobre a corrupção em governos petistas, o ex-prefeito declarou que é preciso de um controle interno autônomo.

Segundo sua visão, escolher bem o time é “fundamental”, mas não basta. “Você precisa de um controle interno, não adianta só contar com o Ministério Público e o Tribunal de Contas”, pontua. A solução, para ele, seria a criação de uma controladoria com autonomia.

“Para funcionar, ela (controladoria) precisa ter uma lei que dê ampla liberdade ao controlador; o controlador tem que ter uma carreira debaixo dele de auditores, com ampla liberdade para investigar até o chefe do Executivo, seus parentes e secretários”, comenta. “Se for uma controladoria só para constar, ela não vai resolver o problema.”

Haddad argumenta que a controladoria criada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu “muito pouco problema” nos Ministérios. “A governança das estatais é diferente, ela tem auditoria interna própria. No meu ponto de vista, essa legislação tinha que ser justamente aperfeiçoada, porque as estatais são empresas de capital aberto que têm auditoria própria. A controladoria funciona muito bem”.

Rejeição

O candidato também minimizou a alta rejeição que acumula na disputa para o governo estadual. Segundo ele, sua equipe está com uma política “muito propositiva” e avalia que os programas defendidos estão chegando à população. Haddad aproveitou também o suporte que a campanha petista soma e destacou o apoio de Geraldo Alckmin (PSB), Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede).

Na avaliação do ex-prefeito, a rejeição é “natural”. “Time grande sempre vai ter uma rejeição”, fazendo comparação com grandes times de futebol.

Agricultura familiar

O ex-prefeito afirmou ser “fã da agricultura familiar”, defendeu fortalecer o setor, mas “sem brigar” com o agronegócio. “É importante produzir cana, produzir soja, suco de laranja, látex. Está tudo em ordem. Mas você não come látex, não come soja. O que você come é arroz, feijão, mandioca. E a produção per capita desses alimentos está caindo no Brasil”, declarou.

“Nós temos terras. Será que a gente não pode pensar em produzir mais alimentos para baratear alimentos? Será que a gente não pode pegar áreas onde a produtividade é baixa porque a terra não é fértil e fazer fazendas de placas fotovoltaicas para produzir energia solar, energia eólica?”, questionou. “Temos jeitos mais inteligentes de usar a terra.”

Questionado sobre a reforma agrária e a presença do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), caso eleito, Haddad esclareceu: “Na cidade, tem que produzir moradia; no campo, tem que produzir alimento”. Em sua avaliação, há “muita mitologia” em relação ao MST, mas prometeu que cumprirá a lei em relação à ocupação de terras.

ICMS

Na sabatina, Haddad repetiu irá zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), caso eleito como novo governador. Segundo ele, isso deve gerar uma renúncia fiscal de cerca de R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões para o Estado “se for tudo feito do dia para a noite”, pontua.

Haddad pontuou que a redução do ICMS se dará para as pessoas voltarem a comer carne no Brasil, mas pontua que também deverá haver um aumento de produção. Para ele, a renúncia fiscal será pequena para o Estado e se comprometeu a não aumentar a carga tributária. “Vou melhorar o crescimento econômico.”

Bilhete Único

Haddad pretende integrar sistemas diferentes de transporte e reduzir o preço pago pelo usuário será feito de forma gradual, iniciando em cidade com pouco emprego e alto deslocamento. “Vou pegar a cidade que tem menos emprego e mais deslocamento e gradualmente vou incorporar ao Bilhete Metropolitano. À medida que a economia for crescendo e a arrecadação for melhorando, nós vamos gradualmente incorporando até unificar”, reiterou. Ao justificar o projeto, Haddad defendeu que a validade do passe deve ser a partir do tempo decorrido, e não dos meios de transporte utilizados.

O ex-prefeito também reforçou uma promessa antiga de trem entre Campinas e São Paulo, mas pontuou que, até o final do primeiro mandato, caso eleito, as obras “estarão no mínimo adiantadas”, sem garantir o tempo de entrega do projeto.

Segundo ele, tal projeto será apenas o começo. “Nós temos que introjetar a política de trilho em São Paulo”, manteve sua promessa de campanha.

Ensino Médio

O ex-prefeito quer criar um padrão de Ensino Médio no Estado, caso eleito. O ex-ministro da Educação também aproveitou para criticar a forma como as gestões tucanas trataram o tema. Em sua avaliação, não é aceitável que São Paulo esteja em sexto lugar no ranking nacional de educação.

“O Estado de São Paulo não pode ter o sexto melhor Ensino Médio do País, ele tem que ser o primeiro. E para isso nós vamos pegar o projeto pedagógico do Instituto Federal com a infraestrutura do CEU [Centros Educacionais Unificados]”, defendeu o candidato.