Haddad diz não ter tempo para redes e alfineta: ‘Até em estelionatários estão dispostos a votar’

O ministro aproveitou o assunto também para fazer uma avaliação crítica do mundo virtual e a relação com as eleições. Sem citar nomes, disse que “até em estelionatário as pessoas estão dispostas a votar”. “Sujeito tem conversa fácil, já roubou pessoas, deu golpe e quer dar golpe eleitoral agora. Curioso o que está acontecendo eleitoralmente. E a pessoa assume o que faz, hoje virou ativo eleitoral se expor e dizer ‘fui condenado, roubei, sei dar golpe, sou esperto’”, avaliou o ministro, dizendo, contudo, confiar que o processo democrático acaba “depurando esse tipo de coisa”.

Haddad tem participado de eventos de campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo PT. O deputado está empatado nas pesquisas de intenção de voto com o influenciador Pablo Marçal (PRTB). O ex-coach foi detido preventivamente e condenado por envolvimento com organização que aplicava golpes em contas bancárias, mas o caso prescreveu e a pena não foi aplicada.