Haddad diz que resultado é ‘um pouco menor’ do que esperado e acena para eleitorado de Garcia

Em sua primeira declaração após a confirmação de que vai disputar o segundo turno da eleição para o governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas (Republicamos), o candidato do PT Fernando Haddad acenou para o eleitorado do governador Rodrigo Garcia (PSDB), terceiro colocado nas urnas. Haddad também disse que o resultado foi “um pouco menor” do que o esperado e se mostrou disposto a conversar “com as forças que sustentaram a candidatura” de Garcia.

Tarcísio de Freitas é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A disputa em São Paulo repete o cenário polarizado a nível nacional. Com 99,43% das urnas apuradas, Tarcísio teve 9,8 milhões de votos (42,35%) e o petista havia recebido 8,2 milhões de votos, 35,66% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral.

Para o ex-prefeito, a campanha de Tarcísio ganhou votos úteis da “extrema-direita” que apontavam para Rodrigo Garcia nas pesquisas.

O candidato a governo do estado pelo PT, Fernando Haddad vota no colégio Catamarã em Indianópolis. Foto: Felipe Rau/Estadão

“A extrema-direita foi disciplinada e deu o recado e a centro-esquerda aguardou os acontecimentos. Suponho que uma parte dos votos do Rodrigo que iriam para o Tarcísio no segundo turno já foram. Temos um potencial de dialogar com o eleitorado que se manteve fiel ao Rodrigo” disse, em coletiva de imprensa realizada em um hotel no bairro Consolação, da capital paulista, onde o petista acompanhou a apuração.

“Tanto o Lula tem uma conversa a fazer com outros setores da sociedade que não vieram conosco no primeiro turno, quanto eu em São Paulo tenho todo interesse em dialogar com as forças que sustentaram a candidatura do Rodrigo”, afirmou, sobre o resultado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cenário nacional, que também segue ao segundo turno da disputa.

O resultado de Haddad é inédito para o PT. É o melhor índice alcançado por um petista na disputa ao governo de São Paulo nos últimos 20 anos.

O ex-prefeito também minimizou embates que teve com Garcia ao longo do primeiro turno e a dobradinha que fez com Tarcísio para chegar na segunda etapa do pleito. “O momento é de maturidade política. Eu nunca trabalhei com conceito de amigo-inimigo na política”, disse.

Campanha

Colado em Lula, Haddad atuou como um articulador da campanha estadual e nacional. Ele foi um dos responsáveis por construir uma aliança capaz de aproximar o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB).

O petista se beneficiou da própria negociação para limpar o campo de candidatos de centro-esquerda e esquerda. Rodeado de aliados como a ex-senadora Marina Silva (Rede), o petista focou suas críticas aos governos João Doria/Rodrigo Garcia, do PSDB, ao longo da campanha e os alternou com ataques calculados a Jair Bolsonaro.

Em sabatina realizada pelo Estadão, Haddad avaliou que a atuação do ex-governador João Doria no PSDB abriu uma “janela de oportunidade” para a chapa Lula-Alckmin e chamou o governador Rodrigo Garcia de “um estranho no ninho tucano”. O resultado das urnas sacramenta o fim do domínio do PSDB no Estado após 28 anos.

Em sua campanha, Haddad manteve apelo à pauta econômica, um espelho da aposta nacional do PT. Ele prometeu reindustrializar o Estado e congelar o IPVA por quatro anos. No tema da segurança, disse que, se eleito, vai manter as câmeras nos uniformes dos policiais. Também se comprometeu a dar autonomia à Controladoria-Geral do Estado.